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    «ПСЖ» предлагает Буффону четырехлетний контракт

    Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить свою карьеру в составе «ПСЖ», сообщает La Repubblica.

    Французский клуб ранее провел переговоры с представителями Буффона, который по завершении сезона покинул «Ювентус». Ему был предложен контракт, который рассчитан на четыре года.

    Ранее 40-летний футболист заявил, что ему потребуется около недели, чтобы принять решение о месте продолжения своей карьеры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2018 11:05
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 24 мая 2018, 22:23

      Интересно было бы Буффона в АПЛ посмотреть самому Буффону понравилось бы матчи АПЛ жесткими клубами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 мая 2018, 15:17

      у псж состав норм ! Берут на лч ! буффон весь сезон не потянет но в лч жизнеспособен ! глядишь и выиграет заветную лч ! удачи ! жаль что провел всю жизнь в этом ювентусе где по сути ловить то и нечего было !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 14:35

      Все же лучше ему было остаться в Ювентусе.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 24 мая 2018, 13:35

      Буффон-еле передвигается ! ему пора на диванчик у телевизора !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 мая 2018, 12:46

      такое ощущение будто псж пытается "отметиться" в истории футбола, чтобы лет через 10 говорить сколько же звезд поиграли за наш клуб,от ибры и бэкхема до буфона, и в 36 там еще роналду какой засветится, может еще торреса возьмут к себе.. зачем не ясно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 24 мая 2018, 12:22

      Давай в ПСЖ, а потом в Лиге Чемпионов ПСЖ - Ювентус...

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 мая 2018, 12:11

      при всем уважении - какой 4-летний контракт?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 24 мая 2018, 12:10

      До 50-ти играть будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin > Жёлто-синий 24 мая 2018, 12:33

      Его бы,в Ростов.Но ценник не позволит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 мая 2018, 12:05

      Старческий маразм, причём исходящий с обеих сторон.
      Слёзы, сопли, уход из сборной, возвращение в сборную, скандал с Оливером, скандалы с соперником, скандалы в своём клубе с Бенатиа, опять слёзы с соплями, опять уход и тут же заявления о возвращении.
      40-летний мужчина так себя вести не должен, будь он сто раз Буффоном или ещё кем.

      Ну а ПСЖ - это вообще без комментариев.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 мая 2018, 12:00

      Мы, словно малые дети, собираемся давать советы. Он в них не нуждается. Буффон один из немногих, кто достоин безоговорочного уважения. Что бы он ни придумал, надо принять как должное.

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