«ПСЖ» предлагает Буффону четырехлетний контракт

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить свою карьеру в составе «ПСЖ», сообщает La Repubblica.

Французский клуб ранее провел переговоры с представителями Буффона, который по завершении сезона покинул «Ювентус». Ему был предложен контракт, который рассчитан на четыре года.

Ранее 40-летний футболист заявил, что ему потребуется около недели, чтобы принять решение о месте продолжения своей карьеры.