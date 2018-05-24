Смолов не перешел зимой в «Зенит» из-за ограниченности петербургского клуба в финансах

" Из-за ограниченности петербургского клуба в финансах " И не ограниченых запросах "Краснодара" и Смолова.
Стали известны подробности переговоров «Зенита» с «Краснодаром» по трансферу нападающего Федора Смолова.
Зимой петербургский клуб предлагал взамен на форварда одного из игроков (Артем Дзюба, Олег Шатов, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев). «Зенит» не хотел платить за игрока в связи с ограниченностью бюджета.
Петербургский клуб не захотел платить за футболиста траншами и предлагал вариант с арендой.