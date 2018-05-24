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    Смолов не перешел зимой в «Зенит» из-за ограниченности петербургского клуба в финансах

    Стали известны подробности переговоров «Зенита» с «Краснодаром» по трансферу нападающего Федора Смолова.

    Зимой петербургский клуб предлагал взамен на форварда одного из игроков (Артем Дзюба, Олег Шатов, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев). «Зенит» не хотел платить за игрока в связи с ограниченностью бюджета.

    Петербургский клуб не захотел платить за футболиста траншами и предлагал вариант с арендой.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.05.2018 01:03
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 24 мая 2018, 12:24

      " Из-за ограниченности петербургского клуба в финансах " И не ограниченых запросах "Краснодара" и Смолова.

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 24 мая 2018, 12:13

      " Из-за ограниченности петербургского клуба в финансах " вот посмешили то ))) ограниченность бюджета !!! ******...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 12:06

      На татаренка и Оздоева денег хватило? Скорей всего Галицкий сумму отказался пилить.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2018, 11:37

      а сейчас бабло откуда на Сарри а этот потребует новых игроков какого хрена ерунду выбрасываете а мы тут ее читаем и обсуждаем

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 10:48

      при большом желании обеих сторон все равно переход случился бы, значит не так и хотелось.

      3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 08:56

      Для одного игрока денег могли бы и найти. Вопросов здесь много.

      3
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 24 мая 2018, 08:54

      "бомжи" в прямом смысле слова

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Артурка32 24 мая 2018, 12:07

      Не обзывайся.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > prezent2017 24 мая 2018, 13:31

      Прости, что обидел, зацепил "за живое" и довёл до дислайка))

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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 мая 2018, 08:29

      и хорошо что не першел

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 24 мая 2018, 07:45

      Смолов дал понять что краснодар всего лишь трамплин

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 24 мая 2018, 07:11

      Оо! Любители порыться в чужих карманах налетели на любимую тему.))

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