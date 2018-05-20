Матчи за место в РФПЛ. «Енисей» пропустил четыре гола от «Анжи», но вышел в РФПЛ

Во втором переходном матче за место в РФПЛ «Енисей» на выезде потерпел поражение от «Анжи» – 3:4.

Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Красноярска. Таким образом, «Енисей» впервые в своей истории вышел в РФПЛ.

Матчи за место в РФПЛ. Ответная игра

Анжи (Махачкала) – Енисей (Красноярск) – 4:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Обрадович, 15; 0:2 – Семакин, 17; 1:2 – Поку, 45; 2:2 – Калмыков, 72; 3:2 – Полуяхтов, 74; 3:3 – Сердеров, 84 (с пенальти); 4:3 – Полуяхтов, 90.

Календарь матчей за место в РФПЛ