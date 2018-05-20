Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матчи за место в РФПЛ. «Енисей» пропустил четыре гола от «Анжи», но вышел в РФПЛ

    Во втором переходном матче за место в РФПЛ «Енисей» на выезде потерпел поражение от «Анжи» – 3:4.

    Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Красноярска. Таким образом, «Енисей» впервые в своей истории вышел в РФПЛ.

    Матчи за место в РФПЛ. Ответная игра

    Анжи (Махачкала) – Енисей (Красноярск) – 4:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Обрадович, 15; 0:2 – Семакин, 17; 1:2 – Поку, 45; 2:2 – Калмыков, 72; 3:2 – Полуяхтов, 74; 3:3 – Сердеров, 84 (с пенальти); 4:3 – Полуяхтов, 90.

    Календарь матчей за место в РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2018 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 10:31

      вот это голевую перестрелку устроили! а казалось после первого матча что ничего неожиданного уже не случиться) Енисей с победой и выходом в РФПЛ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      denzillo 21 мая 2018, 09:36

      Аленичев-красава! Мои поздравления. А что касается балабола Талалаева, то пускай займётся тренерством а не пиз...ом на матч ТВ! Только и делает, что в эфирах умничает, а сам не может который раз команду в премьер лигу вывести...тьфу мля...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 08:40

      С выходом в РФПЛ Енисей! Анжи жаль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      whitecoal 21 мая 2018, 03:01

      Где составы, придурки?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 мая 2018, 02:58

      Енисей прошёл!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 21 мая 2018, 00:32

      Куда выскакивает Сугробов?
      Опять вратарь Анжи НАЧУДИЛ и привёз Анжи гол, приближая Енисей к выходу в РФПЛ!
      А второй гол Енисея отправляет Анжи в ФНЛ!
      За несколько минут Анжи проваливает игру и ВЫЛЕТАЕТ!
      Даже если Анжи забьёт, хотя бы один, два - они уже ничего не решат!
      Забили 4-ре, а что толку???
      Поздравляем Енисей с выходом в РФПЛ!
      Анжи не горюй!
      Надо лучше готовиться.
      Есть время и целый сезон у Анжи, чтобы попытаться вернуть себе место в РФПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 21 мая 2018, 00:29

      И теперь 15 матчей РФПЛ будут проходить в спортзале. Восхитительно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 21 мая 2018, 00:25

      Ничего страшного, все равно в ПФЛ в следующем году ничего не светило бы для Анжи. Вот не пойму зачем своего воспитанника продавать Енисею? Ну свой же игрок, вот не пойму я трансферную политику Анжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 20 мая 2018, 23:55

      Красноярцы заслуженно заслужили ..., а анжанерам лучше не возвращаться в пфл с такой чмурнрй игрой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 мая 2018, 23:49

      Рад за Красноярск!!!!И за Аленичева!!Молодцы!Успехов в РПЛ!P.S.Выходить в РПЛ должны были на прямую с 1го места,но решили устроить себе адреналин в виде стыков...хорошо что всё так закончилось)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11