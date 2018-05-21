Евсеев: «Остались в РФПЛ, всем спасибо»

вас оставили,вы лучшие по продаже матчей когда нужно.Главное вовремя раком встать будь то Зенит или Московские команды и тебя РФС под крылышко возьмёт.
Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев подвел итоги ответного стыкового матча за место в РФПЛ против «Тамбова» (1:0). Пермская команда победила в обеих встречах и сохранила пропуску в высшем российском дивизионе.
«Много не стоит говорить – остались в лиге, всем спасибо.
Тамбов – отличный город, манеж великолепный. Еще раз всем спасибо!» – сказал Евсеев.