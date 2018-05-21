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    Евсеев: «Остались в РФПЛ, всем спасибо»

    Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев подвел итоги ответного стыкового матча за место в РФПЛ против «Тамбова» (1:0). Пермская команда победила в обеих встречах и сохранила пропуску в высшем российском дивизионе.

    «Много не стоит говорить – остались в лиге, всем спасибо.

    Тамбов – отличный город, манеж великолепный. Еще раз всем спасибо!» – сказал Евсеев.

    Источник: ФК «Амкар»

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    21.05.2018 00:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 мая 2018, 03:52

      вас оставили,вы лучшие по продаже матчей когда нужно.Главное вовремя раком встать будь то Зенит или Московские команды и тебя РФС под крылышко возьмёт.

      -2
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu > 3a zenit 23 мая 2018, 19:18

      Амкар ставил раком твой зенит, терь понятно почему бомжЫ в премьерке 8)

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Lakhamu 23 мая 2018, 19:39

      Это твой Амкар раком ползает на дне таблице возле пердива.

      -1
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu > 3a zenit 23 мая 2018, 19:41

      твоя бомжатина даже в ЛЧ не выбралась,
      и группу в ЛЕ просрёт.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 21 мая 2018, 00:24

      Молодцы

      1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 21 мая 2018, 00:19

      Коротко и ясно.

      1
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