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    Зырянов: «Постройте стадионы – и люди пойдут болеть, и футболисты станут играть по-другому»

    Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов заявил, что футболистам приятнее играть на современных стадионах. По его мнению, создание новых арен привлечет больше зрителей на футбол.

    – «Зенит-2» открывал новый стадион в Нижнем Новгороде. Другие ощущения, когда выходишь на такую арену?

    – Конечно, другие! Я потом пересматривал игру в записи и поймал себя на мысли, что матч выглядит совсем по-другому. Гораздо смотрибельнее. Такую картинку уже можно продавать. Старый стадион в Нижнем и новый – это земля и небо. Тем более, когда заполнен весь первый ярус. Зрители радуются, кричат.

    Посмотрите, какие голы стали забивать: что ни удар, то в «девятку». В Калининграде, в Самаре – это красота! Оказывается, и у нас умеют играть. Постройте стадионы – и люди пойдут болеть, и футболисты станут играть по-другому.

    Источник: Р-Спорт

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    20.05.2018 18:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 мая 2018, 10:18

      Футболисты зп получают, они обязаны её отрабатывать хоть в болоте...
      А фанаты не особо идут по разным причинам, не только из-за устаревших арен.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 мая 2018, 22:11

      Люди пойдут болеть только,когда футболисты станут играть по-другому,а точнее показывать мастерство,а не то уныние,от которого кто постарше пьет,а кто помладше те жгут файеры и кидают их вместе с бутылками на поле и ломают кресла!

      5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 20 мая 2018, 21:14

      Антон Назаров: "Дайте людям зарплаты и пенсии,и люди,возможно пойдут на стадион!" ..ну как можно,при всем уважении к Зырянову,не понимать отчего люди на сервант копят,да на телевизор,при зарплатах футболистов в тысячу иль миллион раз больше,чем у простого народа!?...

      5
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 20:30

      Стадионы построили, но играть лучше не стали.
      КС в своем первом матче в Самаре на новом стадике думал порвут "Факел". Но выиграли еле-еле почти без моментов и при помощи судьи.

      2
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      Рейтинг: +1130

      petr69 20 мая 2018, 20:28

      Поход на футбол это как бы праздник,а потому в кармане необходимо что то иметь,дабы после футбола попить пивка, обсудить игру,порадоваться,погрустить.
      В большинстве городов у людей прото нет денег,хотя вроде бы работают

      5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 мая 2018, 20:18

      вот оно че... в стадионах дело оказывается...
      футболисты более прямоногими станут что ли?

      2
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      Рейтинг: +193

      Борис23 20 мая 2018, 20:18

      Не везде найдутся такие люди как Галицкий, тем более в маленьких городах

      2
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      Рейтинг: +399

      kella 20 мая 2018, 19:55

      *****бол!

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      Рейтинг: +91

      бей-забей 20 мая 2018, 19:36

      Куда мне пойти, в Вологде футбол убили. Играем в любителей-позор.денег нет
      на спорт.Нет примера, не накого ориентир держать.Всё на словах, мы бегали и играли ради футбола.Сейчас ради денег.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 мая 2018, 18:36

      Постройте стадионы, накачайте мяч, дайте зарплаты и возвеличьте в медиапространстве...)) А потом они, может быть, и заиграют...
      Нет, уж... Как в анекдоте, - сначала прыгать научитесь, а потом воды нальют..))

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