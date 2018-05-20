Зырянов: «Постройте стадионы – и люди пойдут болеть, и футболисты станут играть по-другому»

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов заявил, что футболистам приятнее играть на современных стадионах. По его мнению, создание новых арен привлечет больше зрителей на футбол.

– «Зенит-2» открывал новый стадион в Нижнем Новгороде. Другие ощущения, когда выходишь на такую арену?

– Конечно, другие! Я потом пересматривал игру в записи и поймал себя на мысли, что матч выглядит совсем по-другому. Гораздо смотрибельнее. Такую картинку уже можно продавать. Старый стадион в Нижнем и новый – это земля и небо. Тем более, когда заполнен весь первый ярус. Зрители радуются, кричат.

Посмотрите, какие голы стали забивать: что ни удар, то в «девятку». В Калининграде, в Самаре – это красота! Оказывается, и у нас умеют играть. Постройте стадионы – и люди пойдут болеть, и футболисты станут играть по-другому.