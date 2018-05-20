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  • Зырянов: «Постройте стадионы – и люди пойдут болеть, и футболисты станут играть по-другому»

Зырянов: «Постройте стадионы – и люди пойдут болеть, и футболисты станут играть по-другому»

20 мая 2018, 18:17
12

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов заявил, что футболистам приятнее играть на современных стадионах. По его мнению, создание новых арен привлечет больше зрителей на футбол.

– «Зенит-2» открывал новый стадион в Нижнем Новгороде. Другие ощущения, когда выходишь на такую арену?

– Конечно, другие! Я потом пересматривал игру в записи и поймал себя на мысли, что матч выглядит совсем по-другому. Гораздо смотрибельнее. Такую картинку уже можно продавать. Старый стадион в Нижнем и новый – это земля и небо. Тем более, когда заполнен весь первый ярус. Зрители радуются, кричат.

Посмотрите, какие голы стали забивать: что ни удар, то в «девятку». В Калининграде, в Самаре – это красота! Оказывается, и у нас умеют играть. Постройте стадионы – и люди пойдут болеть, и футболисты станут играть по-другому.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Зенит-2 Зырянов Константин
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1526830183
Лучше, Петя, дайте нам хорошую работу с хорошей зарплатой, и мы валом попрём на старые стадионы. Уж больно соответствует им уровень игры наших заболотных дзюб.
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Gornostay
1526830383
Тот кто ходит, тот и будет ходить А те кто не играет, и не будут играть)))
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insider_retro
1526830572
Постройте стадионы, накачайте мяч, дайте зарплаты и возвеличьте в медиапространстве...)) А потом они, может быть, и заиграют... Нет, уж... Как в анекдоте, - сначала прыгать научитесь, а потом воды нальют..))
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Борис23
1526836734
Не везде найдутся такие люди как Галицкий, тем более в маленьких городах
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mihail200606
1526836738
вот оно че... в стадионах дело оказывается... футболисты более прямоногими станут что ли?
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petr69
1526837338
Поход на футбол это как бы праздник,а потому в кармане необходимо что то иметь,дабы после футбола попить пивка, обсудить игру,порадоваться,погрустить. В большинстве городов у людей прото нет денег,хотя вроде бы работают
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Бухбух
1526837441
Стадионы построили, но играть лучше не стали. КС в своем первом матче в Самаре на новом стадике думал порвут "Факел". Но выиграли еле-еле почти без моментов и при помощи судьи.
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Антон bx14e
1526840063
Антон Назаров: "Дайте людям зарплаты и пенсии,и люди,возможно пойдут на стадион!" ..ну как можно,при всем уважении к Зырянову,не понимать отчего люди на сервант копят,да на телевизор,при зарплатах футболистов в тысячу иль миллион раз больше,чем у простого народа!?...
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nemolod
1526843482
Люди пойдут болеть только,когда футболисты станут играть по-другому,а точнее показывать мастерство,а не то уныние,от которого кто постарше пьет,а кто помладше те жгут файеры и кидают их вместе с бутылками на поле и ломают кресла!
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zagrizlik
1526887097
Футболисты зп получают, они обязаны её отрабатывать хоть в болоте... А фанаты не особо идут по разным причинам, не только из-за устаревших арен.
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