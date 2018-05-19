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    Непомнящий: «Локомотиву» нужно усиливаться во всех линиях»

    Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о составе «Локомотива».

    «Семин всегда готов работать, в тренерском тонусе. Юра обязан своим ребятам – игрокам нужно объяснить, что второй раз стать чемпионом будет стать сложнее. Семин готов к борьбе. Не согласен с тем, что ему надо сказать спасибо, до свидания и уйти в легенды. Говорят, что в этом году ему было тяжело, и его победа была вопреки.

    «Локомотиву» нужно усиливаться во всех линиях. Нужно укреплять вратарскую позицию. К сожалению, Гилерме не всегда спасал. Игнатьев прибавил, но для уровня Лиги чемпионов у меня есть сомнения», – сказал Непомнящий.

    К Рабелло проявляет интерес «Локомотив»

    Источник: Спорт FM

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    19.05.2018 23:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 18:53

      По меркам РФПЛ ,вратарская позиция выглядит вполне нормально.Если найдется игрок сильнее Фарфана, то да.На остальных позициях надо будет смотреть исходя из игроков которые могут покинуть Локомотив.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 мая 2018, 12:15

      вратари не нужны, в первую очередь нужен классный центрфорвард, ну и на позицию Игнатьева точно кто-то нужен, хотя бы для ротации, ибо на эту позицию больше никого нет

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 мая 2018, 00:34

      Гилерме единственный вратарь РФПЛ, умеющий играть на выходах. Его слабое подобие - Лодыгин и Селихов. Если уж в Спартаке вратари уступают бразильцу, то кем его менять?

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > тщмек 19 20 мая 2018, 10:02

      Гиля стал часто терять концентрацию на последних минутах... уже сезона 2-3 за ним замечено, что если команда ведет игру но не может забить то в концовке он обязательно зевнет 1 мяч, либо дальним ударом либо со штрафного... часто очень была статистика 1 удар в створ 1 гол в его ворота... к сожалению сдает((( в принципе у Локо есть Медведев, который должен сейчас добавлять и менять Гилю... с такой обороной он будет играть не хуже чем в Ростове

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > RedGreenHooligan 20 мая 2018, 10:17

      Медведев - вратарь, заточенный на одну бердыевскую схему, у него куча слабостей. А что до статистики, то по количеству отраженных ударов впереди всех вратарей именно Гиля и Беленов. Чтобы купить Де Хеа или Нойнера, у Геркуса не хватит денег, а менять проверенного кипера на кота в мешке - то же самое, что менять Семина на молодого тренера, как это сейчас обсуждают ваши олухи-болелы на форумах.

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