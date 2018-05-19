Непомнящий: «Локомотиву» нужно усиливаться во всех линиях»

По меркам РФПЛ ,вратарская позиция выглядит вполне нормально.Если найдется игрок сильнее Фарфана, то да.На остальных позициях надо будет смотреть исходя из игроков которые могут покинуть Локомотив.
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о составе «Локомотива».
«Семин всегда готов работать, в тренерском тонусе. Юра обязан своим ребятам – игрокам нужно объяснить, что второй раз стать чемпионом будет стать сложнее. Семин готов к борьбе. Не согласен с тем, что ему надо сказать спасибо, до свидания и уйти в легенды. Говорят, что в этом году ему было тяжело, и его победа была вопреки.
«Локомотиву» нужно усиливаться во всех линиях. Нужно укреплять вратарскую позицию. К сожалению, Гилерме не всегда спасал. Игнатьев прибавил, но для уровня Лиги чемпионов у меня есть сомнения», – сказал Непомнящий.
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