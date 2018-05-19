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  • Непомнящий: «Локомотиву» нужно усиливаться во всех линиях»

Непомнящий: «Локомотиву» нужно усиливаться во всех линиях»

19 мая 2018, 23:19
5

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о составе «Локомотива».

«Семин всегда готов работать, в тренерском тонусе. Юра обязан своим ребятам – игрокам нужно объяснить, что второй раз стать чемпионом будет стать сложнее. Семин готов к борьбе. Не согласен с тем, что ему надо сказать спасибо, до свидания и уйти в легенды. Говорят, что в этом году ему было тяжело, и его победа была вопреки.

«Локомотиву» нужно усиливаться во всех линиях. Нужно укреплять вратарскую позицию. К сожалению, Гилерме не всегда спасал. Игнатьев прибавил, но для уровня Лиги чемпионов у меня есть сомнения», – сказал Непомнящий.

К Рабелло проявляет интерес «Локомотив»

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Непомнящий Валерий
Комментарии (5)
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тщмек 19
1526765676
Гилерме единственный вратарь РФПЛ, умеющий играть на выходах. Его слабое подобие - Лодыгин и Селихов. Если уж в Спартаке вратари уступают бразильцу, то кем его менять?
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Diesel133
1526807730
вратари не нужны, в первую очередь нужен классный центрфорвард, ну и на позицию Игнатьева точно кто-то нужен, хотя бы для ротации, ибо на эту позицию больше никого нет
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zigbert
1526831628
По меркам РФПЛ ,вратарская позиция выглядит вполне нормально.Если найдется игрок сильнее Фарфана, то да.На остальных позициях надо будет смотреть исходя из игроков которые могут покинуть Локомотив.
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