Непомнящий: «Локомотиву» нужно усиливаться во всех линиях»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о составе «Локомотива».

«Семин всегда готов работать, в тренерском тонусе. Юра обязан своим ребятам – игрокам нужно объяснить, что второй раз стать чемпионом будет стать сложнее. Семин готов к борьбе. Не согласен с тем, что ему надо сказать спасибо, до свидания и уйти в легенды. Говорят, что в этом году ему было тяжело, и его победа была вопреки.

«Локомотиву» нужно усиливаться во всех линиях. Нужно укреплять вратарскую позицию. К сожалению, Гилерме не всегда спасал. Игнатьев прибавил, но для уровня Лиги чемпионов у меня есть сомнения», – сказал Непомнящий.

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