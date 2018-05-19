Сарри не устроило предложение «Зенита» с зарплатой в 9 миллионов. Итальянец не заинтересован в работе в РФПЛ

У Зенита в последнее время в Европе ,как не печально,появилась несколько скандальная репутация по поводу работы тренеров.Чехарда с их приглашением и последующими отставками явно отпугивают зарубежных специалистов.Даже ооочень приличные суммы гонораров их перестали прельщать.Ибо РЕПУТАЦИЯ дороже!Руководству клуба похоже наплевать и на игроков и на огромную армию болельщиков.Допуск к практически безграничному финансированию застлало им глаза и спортивная сторона оказалась по боку.Жаль фанов Зенита.Они каждый раз оказываются обманутыми.Остаётся надеяться что этот кризис всё же не на долго и Зенит снова станет самим собой - Сильной ,агрессивной умной командой с которой будет интересно соперничать.
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри ознакомился с предложением «Зенита», который желает пригласить итальянца на аналогичный занимаемому пост. Россияне выставили специалисту зарплату в 9 миллионов евро в год.
Однако тренера предложение не заинтересовало. Он не желает ехать работать в российский чемпионат.
Ранее журналист Василий Уткин заявил, что «Зенит» с вероятностью в 90 процентов возглавит Дик Адвокат.