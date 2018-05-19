Сарри не устроило предложение «Зенита» с зарплатой в 9 миллионов. Итальянец не заинтересован в работе в РФПЛ

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри ознакомился с предложением «Зенита», который желает пригласить итальянца на аналогичный занимаемому пост. Россияне выставили специалисту зарплату в 9 миллионов евро в год.

Однако тренера предложение не заинтересовало. Он не желает ехать работать в российский чемпионат.

Ранее журналист Василий Уткин заявил, что «Зенит» с вероятностью в 90 процентов возглавит Дик Адвокат.