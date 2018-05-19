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    Сарри не устроило предложение «Зенита» с зарплатой в 9 миллионов. Итальянец не заинтересован в работе в РФПЛ

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри ознакомился с предложением «Зенита», который желает пригласить итальянца на аналогичный занимаемому пост. Россияне выставили специалисту зарплату в 9 миллионов евро в год.

    Однако тренера предложение не заинтересовало. Он не желает ехать работать в российский чемпионат.

    Ранее журналист Василий Уткин заявил, что «Зенит» с вероятностью в 90 процентов возглавит Дик Адвокат.

    Источник: Football Italia

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    19.05.2018 11:26
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 мая 2018, 18:27

      У Зенита в последнее время в Европе ,как не печально,появилась несколько скандальная репутация по поводу работы тренеров.Чехарда с их приглашением и последующими отставками явно отпугивают зарубежных специалистов.Даже ооочень приличные суммы гонораров их перестали прельщать.Ибо РЕПУТАЦИЯ дороже!Руководству клуба похоже наплевать и на игроков и на огромную армию болельщиков.Допуск к практически безграничному финансированию застлало им глаза и спортивная сторона оказалась по боку.Жаль фанов Зенита.Они каждый раз оказываются обманутыми.Остаётся надеяться что этот кризис всё же не на долго и Зенит снова станет самим собой - Сильной ,агрессивной умной командой с которой будет интересно соперничать.

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      Рейтинг: +5882

      Павелий > Krossmen73 20 мая 2018, 03:13

      Я бы добавил агрессивной умной командой в районе 5-8 места РФПЛ.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Павелий 20 мая 2018, 07:01

      Я сам спартаковский болельщик и лично мне интересен сильный Зенит.С такой командой интересно бороться,проверить насколько ты сильнее или слабее.Только игры с сильным клубом показывают насколько ты крут,стимулируют развитие команды.А с командой у которой внутренний раздрай,может справиться любой.Да и не интересно это...

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      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 17:39

      Все верно ,желания работать здесь у него не было.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 мая 2018, 16:13

      Хорошо что не все ведутся на такие безумные бабки

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 19 мая 2018, 15:06

      похоже приглашать дешевых специалистов невыгодно никому там, чем дороже специалист тем больше с него попилят бабла, Семаку и половины от этой суммы не дадут больше чем уверен, болелы Зенита обречены страдать

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2018, 13:52

      а вот у Сарри действительно есть мозги что не позарился на бабки конечно 9 ему никто бы не дал а вот 7-6 наверное обещали а он даже получая в Наполи 1,5 ляма не согласился работать именно в нашем убогом чемпионате

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      Рейтинг: +241

      Moveton 19 мая 2018, 13:23

      9 млн, 12 локо заработал за год) уже Семака приглашайте и успокойтесь. Мне кажеться нужно газпром сделать спонсором чемпионата, чтоб всем командам участникам норм заработок перепадал

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 19 мая 2018, 13:12

      Если это правда, то бесконечное уважение Сарри. Не пожелал бездарно профукать свой талант и авторитет, перейдя работать (отбывать номер) в РФПЛ только ради бабла.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 мая 2018, 13:05

      на одного рвача в России меньше.. потом еще и отступные платить.. с Манчини просто подфартило, уж очень он хотел сборную тренировать..

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2018, 12:26

      если тренер знает себе цену и амбиции у него совсем иные то никакими деньгами не заманишь.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 мая 2018, 12:25

      Верится с трудом !!!

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