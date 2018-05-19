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    Чалов: «Березуцкие спокойно сыграли бы на ЧМ-2018, они в прекрасной форме»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал решение своих партнеров братьев Березуцикх не выступать за сборную России на чемпионате мира-2018. Форвард сказал, что защитники в хорошей форме.

    «Братья помогли бы сборной. Они в прекрасной форме. Не знаю причин их отказа, не лезу в их дела, но они могли бы спокойно принять участие в чемпионате мира», – сказал игрок.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2018 07:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 20 мая 2018, 08:12

      Были бы в прекрасной форме не говорили бы о РЕКОРДАХ Акинфеева.А то получается защитники ЦСКА топы а Игорь дырка

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 19 мая 2018, 12:57

      А вместо Чалова надо пригласить Аршавина. Лучше будет.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 мая 2018, 11:23

      Сколько можно мусолить эту тему....?
      Какая прекрасная форма в 36?
      Да и с позором закончить не хотят карьеру...

      1
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > acer2003 19 мая 2018, 18:48

      У Буффона прекрасная форма в 38

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Rainmaker 20 мая 2018, 08:15

      Дино Дзофф. в 40 лет стал ЧМ играя в воротах , а кто-то и в 26 лет имеет только понты и наколки

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 мая 2018, 08:34

      Они уже спокойно сыграли - на ЧЕ

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Бухбух 20 мая 2018, 08:18

      Да и на ЧМ сильно не перетруждались . ПОКОЙ им только снится , вернее ИСКРОМЁТНАЯ ИГРА

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