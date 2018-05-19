Чалов: «Березуцкие спокойно сыграли бы на ЧМ-2018, они в прекрасной форме»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал решение своих партнеров братьев Березуцикх не выступать за сборную России на чемпионате мира-2018. Форвард сказал, что защитники в хорошей форме.

«Братья помогли бы сборной. Они в прекрасной форме. Не знаю причин их отказа, не лезу в их дела, но они могли бы спокойно принять участие в чемпионате мира», – сказал игрок.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.