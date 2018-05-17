Тарханов хочет и дальше работать в «Урале», но его может сменить Парфенов

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал информацию, что его может заменить нынешний главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов. Специалист не хочет покидать «шмелей».

«Сегодня президент Григорий Викторович Иванов звонил, ничего не говорил об отставке. Так что главный тренер команды я. Намерен и дальше работать с командой», – сказал Тарханов.

Уральцы финишировали в РФПЛ в двух очках от зоны переходных матчей.