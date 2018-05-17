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    Тарханов хочет и дальше работать в «Урале», но его может сменить Парфенов

    Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал информацию, что его может заменить нынешний главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов. Специалист не хочет покидать «шмелей».

    «Сегодня президент Григорий Викторович Иванов звонил, ничего не говорил об отставке. Так что главный тренер команды я. Намерен и дальше работать с командой», – сказал Тарханов.

    Уральцы финишировали в РФПЛ в двух очках от зоны переходных матчей.

    Источник: РИА «Новости»

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    17.05.2018 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 мая 2018, 22:29

      все равно потом Федорыча попросим вернутся, сколько раз так было уже))

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