Денисов: «В «Локомотиве» все знали, что Семин не хотел видеть Фарфана в команде»

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, что главный тренер команды Юрий Семин не хотел, чтобы клуб подписывал контракт с атакующим футболистом Джефферсоном Фарфаном.

– Когда перуанец только пришел, были проблемы, но я сказал: это топ-игрок, просто топ-игрок. Это видно сразу: по касанию мяча, по быстроте ног, по тренировкам. Я Алану Касаеву сразу сказал: если ему доверять, для российского чемпионата это просто феномен.

– Но ты же знал, что Семин его не хотел видеть в команде?

– Да, знал, и все знали. Но в этом и была сложность. Я много разговаривал с Ильей и говорил, что надо найти общий язык с Палычем, потому что этот игрок принесет огромную пользу «Локомотиву».