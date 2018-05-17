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    Денисов: «В «Локомотиве» все знали, что Семин не хотел видеть Фарфана в команде»

    Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, что главный тренер команды Юрий Семин не хотел, чтобы клуб подписывал контракт с атакующим футболистом Джефферсоном Фарфаном.

    – Когда перуанец только пришел, были проблемы, но я сказал: это топ-игрок, просто топ-игрок. Это видно сразу: по касанию мяча, по быстроте ног, по тренировкам. Я Алану Касаеву сразу сказал: если ему доверять, для российского чемпионата это просто феномен.

    – Но ты же знал, что Семин его не хотел видеть в команде?

    – Да, знал, и все знали. Но в этом и была сложность. Я много разговаривал с Ильей и говорил, что надо найти общий язык с Палычем, потому что этот игрок принесет огромную пользу «Локомотиву».

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2018 21:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 10:59

      и оказался прав насчет Фарфана, без него чемпионства могло и не быть.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 мая 2018, 00:28

      Сегодня весь день интервью Денисова по кускам печатают такое ощущение создается, что будь он тренером, был бы очень толковым...

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