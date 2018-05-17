Матчи за место в РФПЛ. «Амкар» в первой игре обыграл «Тамбов»

Состоялся первый переходный матч между пермским «Амкаром» и «Тамбовом» за место в РФПЛ. Действующий представитель высшего дивизиона переиграл соперника, забив оба гола во втором тайме.

Победный мяч для красно-черных забил полузащитник Януш Гол. Еще один гол оформил Сергей Баланович.

Матчи за место в РФПЛ. Первая игра

Амкар (Пермь) – Тамбов – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гол, 60; 2:0 – Баланович, 79.

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