Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матчи за место в РФПЛ. «Амкар» в первой игре обыграл «Тамбов»

    Состоялся первый переходный матч между пермским «Амкаром» и «Тамбовом» за место в РФПЛ. Действующий представитель высшего дивизиона переиграл соперника, забив оба гола во втором тайме.

    Победный мяч для красно-черных забил полузащитник Януш Гол. Еще один гол оформил Сергей Баланович.

    Матчи за место в РФПЛ. Первая игра

    Амкар (Пермь) – Тамбов – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гол, 60; 2:0 – Баланович, 79.

    Календарь матчей за место в РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 10:53

      есть хорошие шансы остаться в ПЛ у Амкара если конечно ответный матч не перевернет все кардинальным образом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 22:38

      Счет очень приемлемый для Амкара в ответной встрече.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 17 мая 2018, 21:22

      Уж как я хотел, чтобы Амкар отправился покорять ФНЛ, ибо такого унылого зрелища нигде не увидишь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 17 мая 2018, 20:21

      Я был за Тамбов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 мая 2018, 20:12

      Амкар хорошо играет в гостях, что не раз доказывал в прошедшем сезоне. Амкар единственный клуб, которому удалось обыграть чемпионов в двух очных встречах. Амкар должен остаться в РФПЛ, есть в этом клубе что-то необычное.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 > BRO_football 17 мая 2018, 20:23

      Это аргументы весомые. Приятно когда не только в топевропейских чемпионатах аутсайдеры обыгрывают фаворитов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 17 мая 2018, 20:06

      Эх жаль. Амкар надоел своей скучной игрой в РФПЛ. Хотелось посмотреть на новую команду. Кажется опять чемпион страны по нуливым ничьям будет бороздить города страны.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 > acor94 17 мая 2018, 21:36

      Ох, да я бы даже по другому сказал, надоел он воспитывать разного рода типа топовые московские клубы, то ЦСКА, то Спартак, то Динамо,в этом сезоне вот Локо (устало от неинтересной игры). Амкар играет , так как может, был бы он под рукой Абрамовича, с бюджетом как к примеру у Зенита, глядишь и Селихова продавать не пришлось, вместе с Георгием, а подкупили бы 3-4 игроков и можно было и игру менять. А новые клубы приходят и стараются, тоже как могут, смотри и наслаждайся. От вылета не застрахованы, но и не надо говорить ,что что но Амкар заслужено борется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 17 мая 2018, 19:58

      Не просто, но вроде все не плохо. Януш , как и полагается в нужный момент отличился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 мая 2018, 19:35

      Тяляляев собрал все старьё, что мог, стадиона нет, денег тоже... И в РФПЛ собрался!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      perm242 17 мая 2018, 19:32

      хороший задел на ответную встречу ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      victosha > perm242 17 мая 2018, 19:52

      Тама, на Тамбовщине, ещё краше сыграем, уверен я.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 17 мая 2018, 19:28

      Договорняк и вечные бомжи остается в Лиге, а Тамбову удачи в ФНЛ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. > Shogun 17 мая 2018, 19:31

      Вообще то ещё ответка будет,в манеже Тамбовском

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 17 мая 2018, 19:36

      Это точно, самые продажные среди продажных

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер > Scuderia Ferrari F1 17 мая 2018, 19:51

      На своих посмотри,ублюдок

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11