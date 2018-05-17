Матчи за место в РФПЛ. «Енисей» разгромил «Анжи» в первой игре

«Енисей» разгромил «Анжи» со счетом 3:0 в первом матче за место в РФПЛ.

Ответная встреча пройдет 20 мая в Махачкале.

Матчи за место в РФПЛ. Первая игра

Енисей (Красноярск) – Анжи (Махачкала) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кутьин (с пенальти), 25; 2:0 – Саркисов, 32; 3:0 – Кутьин, 58.

«Анжи» падает в ФНЛ из-за кошмарного дебюта вратаря