Матчи за место в РФПЛ. «Енисей» разгромил «Анжи» в первой игре

Без денег керимова анши карачун...ТрЫндец чурекам.Сколько раз писал что футбол это не их.Вот там борьба на поясах или бои без правил,ну на крайняк поножовщина 5 против одного.Но футбол это не для них.Даже тренер их слинял.Сорри.Фамилию запамятовал.
«Енисей» разгромил «Анжи» со счетом 3:0 в первом матче за место в РФПЛ.
Ответная встреча пройдет 20 мая в Махачкале.
Матчи за место в РФПЛ. Первая игра
Енисей (Красноярск) – Анжи (Махачкала) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кутьин (с пенальти), 25; 2:0 – Саркисов, 32; 3:0 – Кутьин, 58.
«Анжи» падает в ФНЛ из-за кошмарного дебюта вратаря