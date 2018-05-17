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    Матчи за место в РФПЛ. «Енисей» разгромил «Анжи» в первой игре

    «Енисей» разгромил «Анжи» со счетом 3:0 в первом матче за место в РФПЛ.

    Ответная встреча пройдет 20 мая в Махачкале.

    Матчи за место в РФПЛ. Первая игра

    Енисей (Красноярск) – Анжи (Махачкала) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кутьин (с пенальти), 25; 2:0 – Саркисов, 32; 3:0 – Кутьин, 58.

    «Анжи» падает в ФНЛ из-за кошмарного дебюта вратаря

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2018 16:51
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 мая 2018, 00:14

      Без денег керимова анши карачун...ТрЫндец чурекам.Сколько раз писал что футбол это не их.Вот там борьба на поясах или бои без правил,ну на крайняк поножовщина 5 против одного.Но футбол это не для них.Даже тренер их слинял.Сорри.Фамилию запамятовал.

      0
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 22:02

      3:0 это почти приговор.

      4
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 17 мая 2018, 20:36

      Нужно расширять футбольную географию нашей страны. Удачи Енисею!

      6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 мая 2018, 19:51

      Рад за Аленичева и Ко.С победой.Теперь не начудить в ответке и добро пожаловать в элиту!

      7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Krossmen73 17 мая 2018, 19:53

      P/S: А что со стадионом???

      -2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 мая 2018, 19:39

      Не «Енисей» разгромил «Анжи» , а его знаменитый манеж, что его на 3-е место вывел. Да и там поле дырявое, даже по телеку видно. Что за мода в манеже играть в средине мая? И ведь лицензирование пройдет, а Амкар с вполне приличным стадионом - нет! Не понимаю, Зенит тоже в этом катюшнике играть заставят?

      -2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > prezent2017 17 мая 2018, 19:53

      Голова твоя дырявая!!!Я сам на этом поле был!!!Телевизор новый купи!!!А в манеже,потому что Центральный стадион на реконструкции к Универсиаде! между прочим!!!!И на следующий сезон он будет готов!

      7
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      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > prezent2017 18 мая 2018, 00:20

      А чито у зенита ноги отвалятся?Раз такие мастера то и в манеже должны мастерство показать.Или только при двух удаленных могут мастерство показывать?

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Romio-xxx 18 мая 2018, 05:19

      Спасибо за пояснение!Если у Енисея после Универсиады будет приличный стадион,да ещё хорошо заполняемый,то это только ему в плюс!А неадекваты,кто вместо того чтобы разъяснить мой вопрос,бросаются минусовать,идут лесом!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 19:04

      Поздравляю Енисей и Аленичева! если в ответке не допустят роковых оплошностей должны выходить в РФПЛ.

      10
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 17 мая 2018, 18:44

      Это интересно, но где стадион?
      Клубу РФПЛ нужен он.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > subbotaspartak 18 мая 2018, 00:21

      Пусть мУдко построит.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > subbotaspartak 18 мая 2018, 00:22

      Я сам за Спартак.Но при СССР Спартак не стеснялся ранней весной играть в манеже.Без обид.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > subbotaspartak 19 мая 2018, 18:33

      Центральный стадион на реконструкции к Универсиаде 2019. Всё есть, не нагнетайте...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 17 мая 2018, 18:31

      Спортзал в середине мая. Серьезно, зачем это нужно?

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Cromathaar 17 мая 2018, 19:43

      В Красноярске отличное регби, хоккей с мячом, нафиг им футбол?

      -1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > prezent2017 17 мая 2018, 20:51

      Ну что бы любители футбола могли лицезреть топ клубы РФПЛ))) мы из Иркутска тоже будем на домашние матчи ездить, не на все конечно но все же, ближе все равно нет большого футбола

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 17 мая 2018, 18:30

      Могут ведь,если захотят!

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 17 мая 2018, 18:24

      Анжанерам можно сказать - маня тютю рфпл, и здрасьте пердив!

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