Зобнин: «На ЧМ надеюсь показать все, на что способен»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился мнением о готовности к чемпионату мира.

«Восстановление после травмы проходило тяжело. Первый месяц после операции был самым тяжелым в моей жизни. Но все прошло гладко, я восстановился. Я набираю форму и надеюсь, что покажу все, на что способен, на чемпионате мира», – сказал Зобнин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Соперниками россиян на групповом этапе будут сборные Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.