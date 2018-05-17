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    Зобнин: «На ЧМ надеюсь показать все, на что способен»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился мнением о готовности к чемпионату мира.

    «Восстановление после травмы проходило тяжело. Первый месяц после операции был самым тяжелым в моей жизни. Но все прошло гладко, я восстановился. Я набираю форму и надеюсь, что покажу все, на что способен, на чемпионате мира», – сказал Зобнин.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Соперниками россиян на групповом этапе будут сборные Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: ТАСС

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    17.05.2018 16:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 19:00

      ну давай постарайся на полную, ну и остальные чтобы не отставали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 18:06

      Да уж, покажет он.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 17 мая 2018, 17:55

      Вы все покажИте! Порадуйте страну!

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