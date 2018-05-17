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  • Бывшая супруга Кержакова: «Не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Александром»

Бывшая супруга Кержакова: «Не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Александром»

17 мая 2018, 06:40
22

Мать старшего сына бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Екатерина Сафронова прокомментировала разрыв экс-футболиста со своей второй женой Миланой.

«Милана – нормальная девушка. Просто совершила ошибку, когда связала свою жизнь с Кержаковым. Она ведь понимала, какое у него нехорошее прошлое с предыдущими женами.

Еще недавно мои слова в отношении футболиста никто не воспринимал серьезно. Я кричала в никуда. Окружающим было трудно поверить, что такой няшка с обложки может быть страшным человеком.

Могу сказать одно – вовремя меня Бог отвел от этого мужчины. Причем так же считают наши общие с ним друзья. Говорят мне об этом, мол, тебе еще повезло.

Сейчас мне не хочется, чтобы меня к их истории как-то притягивали. И совсем не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Кержаковым», – заявила Сафонова.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (22)
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Мары
1526532643
Вот просто интересно, как могут совершенно разные люди говорить одно и то же о Кержакове. Выходит бил, бью и буду бить, эту практику перенёс и в личные отношения.
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yorgenbarenz
1526533436
Бабьё.Сафронова,поди,до сих пор живёт на деньги злодея Кержакова.Чем голословно поливать его,привела бы ,там,пример из совместной жизни! Мы бы тоже повозмущались.
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Vickont
1526536792
Почему эта новость не в топе? Это точно спортресурс, а не "Спид-Инфо"?
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Viper for CSKA
1526538352
Сайт в какой то ресурс для домохозяек превращается. Лучше бы новости о футболе почаще проверяли и источники, а то иногда такой бред пишете.
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пряник929
1526540569
И к чему здесь эта Санта-Барбара???
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Федя Кабак
1526540602
Чё за желтая пресса. Всем пох что это там за жена! Для нас Керж лучший форвард сборной России! А она никто!
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OfaZavr
1526543385
как то очень странно подобное слышать, вроде и не подумаешь что он такой.
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neveldomha
1526545557
Когда Кержаков ввалил Диканю в 2012 г. коленом в лицо, могу сказать одно - он сделал это намеренно. И это было видно всем, кроме КДК. Отсюда и выводы.
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anatolich72
1526553355
Короче как футболист ничего,,а как человек похоже говно приличное.
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Супервайзер
1526554582
Аршавин такой же.
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