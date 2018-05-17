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    Бывшая супруга Кержакова: «Не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Александром»

    Мать старшего сына бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Екатерина Сафронова прокомментировала разрыв экс-футболиста со своей второй женой Миланой.

    «Милана – нормальная девушка. Просто совершила ошибку, когда связала свою жизнь с Кержаковым. Она ведь понимала, какое у него нехорошее прошлое с предыдущими женами.

    Еще недавно мои слова в отношении футболиста никто не воспринимал серьезно. Я кричала в никуда. Окружающим было трудно поверить, что такой няшка с обложки может быть страшным человеком.

    Могу сказать одно – вовремя меня Бог отвел от этого мужчины. Причем так же считают наши общие с ним друзья. Говорят мне об этом, мол, тебе еще повезло.

    Сейчас мне не хочется, чтобы меня к их истории как-то притягивали. И совсем не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Кержаковым», – заявила Сафонова.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    17.05.2018 06:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 мая 2018, 18:43

      Не верьте на слово бывшим,ни мужьям,ни жёнам..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 17 мая 2018, 13:56

      Аршавин такой же.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      Sola > Супервайзер 18 мая 2018, 01:26

      "Золотая" связка Зенита...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 17 мая 2018, 13:35

      Короче как футболист ничего,,а как человек похоже говно приличное.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 17 мая 2018, 11:25

      Когда Кержаков ввалил Диканю в 2012 г. коленом в лицо, могу сказать одно - он сделал это намеренно. И это было видно всем, кроме КДК. Отсюда и выводы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 10:49

      как то очень странно подобное слышать, вроде и не подумаешь что он такой.

      2
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      Рейтинг: +833

      Sola > OfaZavr 18 мая 2018, 01:05

      Тем и страшны абьюзеры и манипуляторы - для всех хорошие и классные, внутри семьи - тираны.
      Есть замечательная книга Ланди Банкрофта "Зачем он это делает?", в ней рассказывается как раз о таких персонажах.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Sola 18 мая 2018, 10:48

      согласен, есть люди у которых два лица и если в обществе он кажется хорошим это не значит что он везде такой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 10:03

      Чё за желтая пресса. Всем пох что это там за жена! Для нас Керж лучший форвард сборной России! А она никто!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 мая 2018, 10:02

      И к чему здесь эта Санта-Барбара???

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > altair2004 17 мая 2018, 22:02

      Кержаковед отобрал ребенка у Сафроновой, которую пытался в психушку засунуть с помощью фсбэшника.
      Сафронова, Тюльпанова - сами богатые и без футболёра.

      Не знаешь - молчи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 17 мая 2018, 09:25

      Сайт в какой то ресурс для домохозяек превращается. Лучше бы новости о футболе почаще проверяли и источники, а то иногда такой бред пишете.

      10
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 мая 2018, 08:59

      Почему эта новость не в топе? Это точно спортресурс, а не "Спид-Инфо"?

      5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 мая 2018, 08:26

      А так тебя никто и не узнает

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