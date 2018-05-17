Бывшая супруга Кержакова: «Не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Александром»

Мать старшего сына бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Екатерина Сафронова прокомментировала разрыв экс-футболиста со своей второй женой Миланой.

«Милана – нормальная девушка. Просто совершила ошибку, когда связала свою жизнь с Кержаковым. Она ведь понимала, какое у него нехорошее прошлое с предыдущими женами.

Еще недавно мои слова в отношении футболиста никто не воспринимал серьезно. Я кричала в никуда. Окружающим было трудно поверить, что такой няшка с обложки может быть страшным человеком.

Могу сказать одно – вовремя меня Бог отвел от этого мужчины. Причем так же считают наши общие с ним друзья. Говорят мне об этом, мол, тебе еще повезло.

Сейчас мне не хочется, чтобы меня к их истории как-то притягивали. И совсем не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Кержаковым», – заявила Сафонова.