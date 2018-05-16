РФС открыл продажу билетов на матч Россия – Турция. Стоимость – от 200 до 800

РФС сообщил о начале продажи билетов на товарищеский матч между сборными России и Турции, который состоится 5 июня в Москве. Он станет заключительным для нашей команды перед чемпионатом мира-2018.

Стоимость входных квитков варьируется от 200 до 800 рублей. Приобрести их можно как в кассах, так и онлайн. Чтобы посмотреть адреса, нужно пройти по ссылке в строке «Источник».

Матч пройдет на «ВЭБ-Арене».