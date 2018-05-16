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    РФС открыл продажу билетов на матч Россия – Турция. Стоимость – от 200 до 800

    РФС сообщил о начале продажи билетов на товарищеский матч между сборными России и Турции, который состоится 5 июня в Москве. Он станет заключительным для нашей команды перед чемпионатом мира-2018.

    Стоимость входных квитков варьируется от 200 до 800 рублей. Приобрести их можно как в кассах, так и онлайн. Чтобы посмотреть адреса, нужно пройти по ссылке в строке «Источник».

    Матч пройдет на «ВЭБ-Арене».

    Источник: РФС

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    16.05.2018 22:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 17 мая 2018, 09:44

      Не дорого как для матча сборной, но скорее всего будут перекупы. Вчера ходил в Самаре на вторую лигу было по 200 руб

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    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 17 мая 2018, 09:39

      Квитков?..
      Бомбардир - украинский сайт что ли?

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