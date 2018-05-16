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    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении Бонуччи

    Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи следующий сезон может начать в английской Премьер-лиге. Известно, что в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, что 31-летний защитник год назад перешел из «Ювентуса» в «Милан». Сумма трансфера составил 42 миллиона евро. Причиной ухода из «Ювентуса» назывался конфликт с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.

    Ранее сообщалось, что Бонуччи мог перейти в «Челси» или «Реал».

    Источник: Football Italia

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    16.05.2018 10:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 мая 2018, 13:25

      абате, антонелли и донараму пусть забирают до кучи, таких манекенов и рукозодых, я даже в спартаке не могу представить.))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 12:59

      Неужели покинет клуб так быстро?

      3
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 16 мая 2018, 11:55

      Не думаю, что поедет

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > chegevaro 16 мая 2018, 13:13

      нахрена ему этот гемор,если бриты из ес выходят

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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 16 мая 2018, 10:38

      Кочевой образ жизни после 30 лет, не всегда, приводит к росту спортивных результатов и росту карьеры... Пора где-то остановиться...

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