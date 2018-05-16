«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении Бонуччи

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи следующий сезон может начать в английской Премьер-лиге. Известно, что в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что 31-летний защитник год назад перешел из «Ювентуса» в «Милан». Сумма трансфера составил 42 миллиона евро. Причиной ухода из «Ювентуса» назывался конфликт с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что Бонуччи мог перейти в «Челси» или «Реал».