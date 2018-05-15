Каррера: «Я был бы рад уйти в «Ювентус», но там вряд ли в ближайшее время расстанутся с Аллегри»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию, что он может возглавить итальянский «Ювентус». Специалист имеет желание переехать в Турин.

«Я был бы рад оказаться в «старой синьоре». Однако сейчас в команде отличный тренер, и с ним вряд ли расстанутся в ближайшее время», – считает Каррера, чьи слова приводит Mediaset Premium.

Итальянец выступал за «Ювентус» в качестве игрока с 1991 по 1996 годы (114 матчей в Серии А, один гол).