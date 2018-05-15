Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Я был бы рад уйти в «Ювентус», но там вряд ли в ближайшее время расстанутся с Аллегри»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию, что он может возглавить итальянский «Ювентус». Специалист имеет желание переехать в Турин.

    «Я был бы рад оказаться в «старой синьоре». Однако сейчас в команде отличный тренер, и с ним вряд ли расстанутся в ближайшее время», – считает Каррера, чьи слова приводит Mediaset Premium.

    Итальянец выступал за «Ювентус» в качестве игрока с 1991 по 1996 годы (114 матчей в Серии А, один гол).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2018 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 16 мая 2018, 14:12

      Опять писаки сделали подборку, а вы читайте. Кому интересно, почитайте полностью интервью на "матче". Хорошее интервью, хоть журналисты постоянно подбрасывали неудобные вопросы. Но Массимо - красавец. Как всегда тактичен и сдержан.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 10:11

      видимо фразу выдернули опять из контекста, раз Массимо в интервью ни на чем не подловить хотят сенсацию таким вот методом создать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > OfaZavr 16 мая 2018, 12:14

      А где сенсация, понятно ,что Каррера хочет быть тренером Юве , но в будущем сейчас он ещё не все доказал в Спартаке!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Вахахахаха 16 мая 2018, 18:12

      согласен, пускай еще у нас потренирует, принесет пользы и наберется опыта, тем более он сам хочет здесь остаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3437

      FRZZ 16 мая 2018, 09:53

      Слушайте, не будьте наивными, никто его не назначит гл. тренером Ювентуса, для этого ему нужно выиграть , или хотя бы занять второе место в чемпионате Италии с каким-нибудь итальянским клубом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 16 мая 2018, 09:04

      фэйк перевертыш, а не новость. лохи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 16 мая 2018, 08:56

      Что то как то не верится что Каррера мог так сказать. Либо выдернули из контекста, как здесь любят. Потому что неоднократно Массимо в интервью говорил что он счастлив в Спартаке и его место здесь. Какое то недоумение после прочитанного..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 мая 2018, 08:40

      А весь прошлый сезон было видно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 08:33

      У каждого тренера, как и у игрока есть мечты,что бы выйти на новый уровень и ничего в этом плохого нет. В Спартаке Каррера работает не щадя себя и ни кто его не может упрекнуть в равнодушии.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 мая 2018, 08:28

      ну честности ради, Массимо, тебе до Юве пока примерно как Спартаку до финала ЛЧ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 15 мая 2018, 23:50

      А ведь он зря так говорит)) Федун почитает и пнет его нахер за такой базар) тренер должен любить свое место) либо катиться нахрен)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 мая 2018, 23:40

      гол за 5 лет...
      а здесь тебя что не устраивает,легенда юве,блин?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11