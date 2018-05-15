Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» отказалась поднимать Бускетсу зарплату. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» следят за развитием событий

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс обратился к руководству клуба с просьбой о повышении зарплаты.

    Нынешний контракт 29-летнего футболиста рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на два года при условии проведения определенного количества матчей. Тем не менее совет директоров сине-гранатовых не готов в данный момент пересматривать договор испанца. При этом клуб также и не собирается продавать хавбека.

    Ранее Бускетс заявлял, что уйдет из «Барселоны» только если его об этом попросит либо жена, либо бывший главный тренер «блауграны» Хосеп Гвардиола.

    За развитием событий следят «Манчестер Сити», возглавляемый ныне Гвардиолой, и «ПСЖ».

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2018 15:03
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Azimpuwka 16 мая 2018, 11:42

      Надо было повысить
      Он лучший в своем позиции
      Знаю не так хорошо как раньше, но он обладает высоким отбором и дриблингом в своем позиции
      Заменить его?! Это не реально
      Нет такого опорника по-любому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      ZGAMES 15 мая 2018, 20:47

      если продадут Буси, это будет точно провал! Он очень шикарен, его игра для Барсы это клад!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 мая 2018, 16:51

      Бускетс сейчас не тот, что раньше, а жаль. Повышение зарплаты он не заработал. С другой стороны, заменить его крайне сложно, т.к. игроков такого же класса и умений всего несколько во всём мире, а искать новых легенд среди молодёжи крайне сложное и неблагодарное дело. Поэтому руководство его никуда не захочет отпускать, да и сам Бускетс каталонец до мозга костей, без серьёзной причины он никуда не уйдёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 15 мая 2018, 16:49

      Требовать повышения зарплаты может только "инопланетянин".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 15 мая 2018, 15:16

      Нет, нет, и еще раз нет! Вот его не стоит продавать. Полноценной замены ему нет да и вряд ли будет еще года 3

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11