«Барселона» отказалась поднимать Бускетсу зарплату. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» следят за развитием событий

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс обратился к руководству клуба с просьбой о повышении зарплаты.

Нынешний контракт 29-летнего футболиста рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на два года при условии проведения определенного количества матчей. Тем не менее совет директоров сине-гранатовых не готов в данный момент пересматривать договор испанца. При этом клуб также и не собирается продавать хавбека.

Ранее Бускетс заявлял, что уйдет из «Барселоны» только если его об этом попросит либо жена, либо бывший главный тренер «блауграны» Хосеп Гвардиола.

За развитием событий следят «Манчестер Сити», возглавляемый ныне Гвардиолой, и «ПСЖ».