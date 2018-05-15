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  • «Барселона» отказалась поднимать Бускетсу зарплату. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» следят за развитием событий

«Барселона» отказалась поднимать Бускетсу зарплату. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» следят за развитием событий

15 мая 2018, 15:03
5

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс обратился к руководству клуба с просьбой о повышении зарплаты.

Нынешний контракт 29-летнего футболиста рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на два года при условии проведения определенного количества матчей. Тем не менее совет директоров сине-гранатовых не готов в данный момент пересматривать договор испанца. При этом клуб также и не собирается продавать хавбека.

Ранее Бускетс заявлял, что уйдет из «Барселоны» только если его об этом попросит либо жена, либо бывший главный тренер «блауграны» Хосеп Гвардиола.

За развитием событий следят «Манчестер Сити», возглавляемый ныне Гвардиолой, и «ПСЖ».

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Барселона Манчестер Сити ПСЖ Бускетс Серхио
Комментарии (5)
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dmitrinho-SurguT
1526386603
Нет, нет, и еще раз нет! Вот его не стоит продавать. Полноценной замены ему нет да и вряд ли будет еще года 3
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Mazzola
1526392195
Требовать повышения зарплаты может только "инопланетянин".
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Cules2013
1526392291
Бускетс сейчас не тот, что раньше, а жаль. Повышение зарплаты он не заработал. С другой стороны, заменить его крайне сложно, т.к. игроков такого же класса и умений всего несколько во всём мире, а искать новых легенд среди молодёжи крайне сложное и неблагодарное дело. Поэтому руководство его никуда не захочет отпускать, да и сам Бускетс каталонец до мозга костей, без серьёзной причины он никуда не уйдёт.
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ZGAMES
1526406471
если продадут Буси, это будет точно провал! Он очень шикарен, его игра для Барсы это клад!
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Azimpuwka
1526460148
Надо было повысить Он лучший в своем позиции Знаю не так хорошо как раньше, но он обладает высоким отбором и дриблингом в своем позиции Заменить его?! Это не реально Нет такого опорника по-любому
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