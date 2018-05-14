Рейнгольд: «У нас тренер сборной вообще никакой»

Бывший защитник «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«У нас разболтанность, у нас нет футболистов, у нас тренер вообще никакой, который тренирует сборную. Он делает грубейшие ошибки по подбору игроков, и все молчат», – сказал Рейнгольд.

Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018. Он зарабатывает больше Сантуша, Саутгейта и Сампаоли