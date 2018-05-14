Рейнгольд: «У нас тренер сборной вообще никакой»

Зачем вспоминать кого он не позвал в сборную?Лакмус-это всего лишь один игрок: Кутепов. Если таких псевдофутболистов привлекают в сборную, то это говорит о квалификации главного тренера.
Бывший защитник «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«У нас разболтанность, у нас нет футболистов, у нас тренер вообще никакой, который тренирует сборную. Он делает грубейшие ошибки по подбору игроков, и все молчат», – сказал Рейнгольд.
Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018. Он зарабатывает больше Сантуша, Саутгейта и Сампаоли