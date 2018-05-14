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    Рейнгольд: «У нас тренер сборной вообще никакой»

    Бывший защитник «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «У нас разболтанность, у нас нет футболистов, у нас тренер вообще никакой, который тренирует сборную. Он делает грубейшие ошибки по подбору игроков, и все молчат», – сказал Рейнгольд.

    Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018. Он зарабатывает больше Сантуша, Саутгейта и Сампаоли

    Источник: Sport24

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    14.05.2018 21:26
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +577

      yurdin 16 мая 2018, 11:47

      Зачем вспоминать кого он не позвал в сборную?Лакмус-это всего лишь один игрок: Кутепов. Если таких псевдофутболистов привлекают в сборную, то это говорит о квалификации главного тренера.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 мая 2018, 07:48

      За результат отвечает тренер! Хотя в нашей стране уже давно никто не за что не отвечает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 13:18

      Конечно ряд последних решений вызывают недоумение.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 11:50

      это давно понятно, да и вроде не все молчат, многие недовольны и говорят правду, только что толку то раз назначили его.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 мая 2018, 10:59

      Черчесова не случайно поставили.Он единственный тренер,которому по фигу,какой будет результат.(Все догадываются,что ждёт провал). Он не застрелится.И он будет молчать как рыба,если мутко попросит.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2018, 09:09

      Как бы тренер у нас ни был, у нас игроков нет. Пример с Игнашевичем показательный. Мы все хотим передать пламенный привет Мудко. Идите н***, товарищ министр строительства.

      2
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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 15 мая 2018, 07:21

      Что значит никакой.
      Ещё какой. Усатый.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 мая 2018, 06:45

      а у вас зато ништяк...

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 15 мая 2018, 06:39

      Да что вы все разорались "тренер никакой" "он не уровень сборной" так говорите будто уровень сборной на высоте. Про какой уровень сборной вы говорите?? И были у нас тренера которые в 10 раз выше сборной и что?? И были у нас сборные где играли самые сильные сборники и что?? Итог после громких поражений проявляли себя в другом, вспомните Мамаева, коКорина, Аршавина, и т.д. вспомните их неуважение к болельщикам. С такими выпендрежниками и выскочками так и надо поступать как поступает Черчесов, им как раз то и нужен физрук, чтоб их заставил пахать.

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      Рейтинг: +361

      sergan113 15 мая 2018, 06:28

      Наоборот все кричат, а он всем назло самоутверждается.

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