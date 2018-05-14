Ребров: «Травма Селихова? Саша посмотрел на меня и сказал: «Камень, что ли, кто-то кинул в меня?»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о травме вратаря Александра Селихова. У игрока диагностирован разрыв ахилла.

– А что все-таки произошло с Селиховым? Писали, что треск от травмы стоял на всю Тарасовку.

– Как раз треск я и слышал. Саша бежал передо мной, и тут раздался треск. Сначала подумал, что бутса о бутсу ударились. Он на меня посмотрел, тоже не понимал, что произошло. Сказал: «Камень, что ли, кто-то кинул в меня?» Потом подошел физиотерапевт, посмотрел и констатировал, что у Селихова ахилл. На ровном месте все случилось! Может быть, усталость сказалась в конце чемпионата... У Саши это первый такой сезон был. Нагрузка выпала большая.

– Команда была шокирована?

– Конечно. Это не может никому доставлять положительных эмоций. Все находились в этот день в подавленном состоянии. Оставалось всего два дня до матча.

Селихов перенес операцию на ахилле. Из-за травмы вратарь может пропустить до полугода и не сыграет на ЧМ-2018.