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  • Ребров: «Травма Селихова? Саша посмотрел на меня и сказал: «Камень, что ли, кто-то кинул в меня?»

Ребров: «Травма Селихова? Саша посмотрел на меня и сказал: «Камень, что ли, кто-то кинул в меня?»

14 мая 2018, 20:12
13

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о травме вратаря Александра Селихова. У игрока диагностирован разрыв ахилла.

– А что все-таки произошло с Селиховым? Писали, что треск от травмы стоял на всю Тарасовку.

– Как раз треск я и слышал. Саша бежал передо мной, и тут раздался треск. Сначала подумал, что бутса о бутсу ударились. Он на меня посмотрел, тоже не понимал, что произошло. Сказал: «Камень, что ли, кто-то кинул в меня?» Потом подошел физиотерапевт, посмотрел и констатировал, что у Селихова ахилл. На ровном месте все случилось! Может быть, усталость сказалась в конце чемпионата... У Саши это первый такой сезон был. Нагрузка выпала большая.

– Команда была шокирована?

– Конечно. Это не может никому доставлять положительных эмоций. Все находились в этот день в подавленном состоянии. Оставалось всего два дня до матча.

Селихов перенес операцию на ахилле. Из-за травмы вратарь может пропустить до полугода и не сыграет на ЧМ-2018.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Селихов Александр
Комментарии (13)
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prezent2017
1526318593
Бог наказал за переход в спам. А первый камень был в Ливерпуле.
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alexivanof197
1526322553
здоровья и скорого возвращения,Александр
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САДЫЧОК
1526331400
странно! Карере сам был защитником и должен видеть ,что Кутепов Комбаров...вратарь Селихов и Глушаков-очень слабы! а Глушаков еще и атмосферу в команде портит !...Надеюсь Карера всё поймет и разберется!
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anatolich72
1526332036
ЗДОРОВЬЯ.
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юрий николаевич
1526344158
здоровья.
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OfaZavr
1526373852
желаю перенести стойко такую неприятность и не терять бодрости духа! здоровья!
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zigbert
1526378504
Пол команды перенесли эти травмы. Здоровья Саша.
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