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    Ребров: «Травма Селихова? Саша посмотрел на меня и сказал: «Камень, что ли, кто-то кинул в меня?»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о травме вратаря Александра Селихова. У игрока диагностирован разрыв ахилла.

    – А что все-таки произошло с Селиховым? Писали, что треск от травмы стоял на всю Тарасовку.

    – Как раз треск я и слышал. Саша бежал передо мной, и тут раздался треск. Сначала подумал, что бутса о бутсу ударились. Он на меня посмотрел, тоже не понимал, что произошло. Сказал: «Камень, что ли, кто-то кинул в меня?» Потом подошел физиотерапевт, посмотрел и констатировал, что у Селихова ахилл. На ровном месте все случилось! Может быть, усталость сказалась в конце чемпионата... У Саши это первый такой сезон был. Нагрузка выпала большая.

    – Команда была шокирована?

    – Конечно. Это не может никому доставлять положительных эмоций. Все находились в этот день в подавленном состоянии. Оставалось всего два дня до матча.

    Селихов перенес операцию на ахилле. Из-за травмы вратарь может пропустить до полугода и не сыграет на ЧМ-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2018 20:12
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 13:01

      Пол команды перенесли эти травмы. Здоровья Саша.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 11:44

      желаю перенести стойко такую неприятность и не терять бодрости духа! здоровья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 15 мая 2018, 03:29

      здоровья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 мая 2018, 00:07

      ЗДОРОВЬЯ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 мая 2018, 23:56

      странно! Карере сам был защитником и должен видеть ,что Кутепов Комбаров...вратарь Селихов и Глушаков-очень слабы! а Глушаков еще и атмосферу в команде портит !...Надеюсь Карера всё поймет и разберется!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > САДЫЧОК 15 мая 2018, 08:32

      пердит чтоли глушаков?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 14 мая 2018, 21:29

      здоровья и скорого возвращения,Александр

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 20:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бог наказал за переход в спам. А первый камень был в Ливерпуле.

      -16
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      Рейтинг: +210

      azar80 > prezent2017 14 мая 2018, 20:44

      ты просто ** ань ко

      2
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > prezent2017 14 мая 2018, 23:51

      Заглянул в твой профиль и сразу все стало понятно, один лишь вопрос остался - почему ты не в психушке? Или уже поздно? Тогда искренне сочувствую.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > prezent2017 14 мая 2018, 23:54

      Сначала Джикия, потом Селихов. Интересная закономерность.

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > prezent2017 15 мая 2018, 00:09

      Ты передурок,слов нет.

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