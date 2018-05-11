Селихов может пропустить до полугода из-за разрыва ахилла

Голкипер «Спартака» Александр Селихов может пропустить до полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Напомним, что вратарь травмировался сегодня во время тренировки красно-белых. Из-за травмы игрок не попал в заявку сборной России и пропустит домашний чемпионат мира.

В понедельник он будет прооперирован в Риме.

Селихов 14 мая будет прооперирован в римской клинике «Вилла Стюарт»