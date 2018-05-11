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    Селихов может пропустить до полугода из-за разрыва ахилла

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов может пропустить до полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия.

    Напомним, что вратарь травмировался сегодня во время тренировки красно-белых. Из-за травмы игрок не попал в заявку сборной России и пропустит домашний чемпионат мира.

    В понедельник он будет прооперирован в Риме.

    Селихов 14 мая будет прооперирован в римской клинике «Вилла Стюарт»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 21:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:10

      да уж блин очень плохо... но что поделаешь. желаю здоровья и пережить с хорошим настроем эту неудачу, брать пример с Джикии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 12 мая 2018, 16:31

      Да уж... Александр скорее выздоравливай, без тебя ворота как пустые.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 12 мая 2018, 00:32

      Держись Саня !!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 мая 2018, 00:14

      Скорее восстанавливайся, Саша!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 мая 2018, 00:04

      Печальная новость. Всё меньше здоровых перспективных игроков. Черчесову надо в церковь идти - покаяться, помолиться и причаститься.

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 11 мая 2018, 22:33

      это пипец. Саня, здоровья тебе, скорее возвращайся!!!

      6
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 мая 2018, 21:55

      Здоровья Сане! Уже столько игроков потеряли для сборной

      3
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      Рейтинг: +548

      avera 11 мая 2018, 21:52

      Жаль парня.Разрыв ахилла это тоска.

      3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 11 мая 2018, 21:51

      Что же это опять за херня то такая начинается.

      4
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