Селихов может пропустить до полугода из-за разрыва ахилла

да уж блин очень плохо... но что поделаешь. желаю здоровья и пережить с хорошим настроем эту неудачу, брать пример с Джикии.
Голкипер «Спартака» Александр Селихов может пропустить до полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия.
Напомним, что вратарь травмировался сегодня во время тренировки красно-белых. Из-за травмы игрок не попал в заявку сборной России и пропустит домашний чемпионат мира.
В понедельник он будет прооперирован в Риме.
Селихов 14 мая будет прооперирован в римской клинике «Вилла Стюарт»