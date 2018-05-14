Шмейхель, Эриксен и Бендтнер – в расширенной заявке датчан на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде определился с 35-ю членами расширенной заявки ЧМ-2018, сообщает Fox.
Вратари: Каспер Шмейхель, Фредерик Реннов, Йонас Лоссль, Йеспер Хансен.
Защитники: Хенрик Дальсгаард, Йенс Стригер Ларсен, Петер Анкерсен, Симон Кьяер, Андреас Бьелланд, Янник Вестергаард, Матиас Йоргенсен, Андреас Кристенсен, Йонас Кнудсен, Риза Дурмиси, Николай Бойлесен.
Полузащитники: Вилльям Квист, Лассе Шоне, Томас Делэни, Кристиан Эриксен, Майк Йенсен, Лукас Лерагер, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Даниэль Васс, Михаэль Крон-Дели, Матиас Йенсен, Роберт Сков.
Нападающие: Пионе Систо, Виктор Фишер, Николай Йоргенсен, Никлас Бендтнер, Андреас Корнелиус, Юссуф Поульсен, Мартин Брайтвайт, Каспер Дольберг, Кеннет Зохоре.
Источник: Foxsports.com