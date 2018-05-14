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    Шмейхель, Эриксен и Бендтнер – в расширенной заявке датчан на ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде определился с 35-ю членами расширенной заявки ЧМ-2018, сообщает Fox.

    Вратари: Каспер Шмейхель, Фредерик Реннов, Йонас Лоссль, Йеспер Хансен.

    Защитники: Хенрик Дальсгаард, Йенс Стригер Ларсен, Петер Анкерсен, Симон Кьяер, Андреас Бьелланд, Янник Вестергаард, Матиас Йоргенсен, Андреас Кристенсен, Йонас Кнудсен, Риза Дурмиси, Николай Бойлесен.

    Полузащитники: Вилльям Квист, Лассе Шоне, Томас Делэни, Кристиан Эриксен, Майк Йенсен, Лукас Лерагер, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Даниэль Васс, Михаэль Крон-Дели, Матиас Йенсен, Роберт Сков.

    Нападающие: Пионе Систо, Виктор Фишер, Николай Йоргенсен, Никлас Бендтнер, Андреас Корнелиус, Юссуф Поульсен, Мартин Брайтвайт, Каспер Дольберг, Кеннет Зохоре.

    Источник: Foxsports.com

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    14.05.2018 15:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 мая 2018, 08:55

      Без сюрпризов, все в обойме.
      Вопрос только в тех 12, кого отцепит.
      Кто-то из интересных ребят останется за бортом. Хотелось бы, чтоб Бендтнер поехал на ЧМ: он здорово провёл сезон в Русенборге. А вот распиаренный Дольберг не нужен.

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