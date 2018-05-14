Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Непомнящий: «Хоть 6:0, хоть 20:0 – ничто не могло скрасить сезон для «Зенита»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий не видит ни одного положительного момента в прошедшем сезоне для «Зенита», назвав его провальным.

    «Хоть 6:0, хоть 20:0 – это уже никак не могло скрасить сезон для «Зенита». Тем более что эта победа была одержана над командой, для которой в турнирной таблице давно все потеряно. Пятое место — это большая неудача для питерцев, тут двух мнений быть не может.

    Заболотный? Неизвестно, заиграет он в обновленной команде или нет. Я предполагаю, что у питерского клуба летом ожидаются серьезные изменения в составе. На этот сезон людей покупали специально под Манчини, а насколько они будут востребованы при следующем тренере, пока неясно», – сказал Непомнящий.

    Матч 30-го тура РФПЛ «Зенит» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 6:0. Команда из Санкт-Петербурга заняла итоговое пятое место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2018 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 мая 2018, 20:44

      Непомнящий-легенда! Он вывел сб.Камеруна в 1/4 финала ЧМ(не помню какого года)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 мая 2018, 13:02

      Крупная победа -- для Кришито и Файзулина -- и болельщикам очень приятно !!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 14 мая 2018, 12:33

      Нет смысла уже об этом говорить, страница перевёрнута и начинается новая история. Что касается самой игры, то это был настоящий праздник футбола без обязательств, без какого либо давления. И не имеет значения с кем играл в последнем туре Зенит, главное они подари праздник своим болельщикам, так-же как и Уфа, и Динамо, и ЦСКА, и Арсенал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > woyser 14 мая 2018, 13:28

      какой праздник вы о чем сезон потерян безвозвратно и время тоже и главное не видно перспектив пока такие игроки в команде не будет ничего хорошего и не стоит восхваляться покером Ерохина он просто слабый игрок а про сальтиста морталиста просто вообще не хочется даже говорить таких игроков просто не должно быть в Зените

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4025

      raritet > Garrincha58 14 мая 2018, 13:40

      Это точно. Кого-то может ввести в заблуждение этот покер Ерохина. А реально-это одно из самых слабых звеньев команды. Куда смотрели те кто набирал весь этот хлам в Зенит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Garrincha58 14 мая 2018, 14:57

      Если быть таким пессимистом и ненавидеть всех, может не стоит тогда болеть за футбол. Ничего личного. Российский футбол всегда скуп на талантов. Но ведь можно и порадоваться за того-же Ерохина (лично я никогда его не ставил в ранг сильных футболистов) но не каждый, не то что тур, а даже сезон кто-то в РФПЛ делает покер, и не имеет значения какой команде он забил. Тот же Заболотный забив такой нужный в первую очередь для себя гол, сейчас чувствует себя намного уверенней и не важно как сложится его дальнейшая судьба, главное он сделал это - он забил за Зенит и его радость действительно была неподдельна. Сезон потерян это верно, но на этом жизнь не заканчивается, надо это забыть как страшный сон и верить в команду. Лично я верю, что всё наладится и будут новые победы!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11