Непомнящий: «Хоть 6:0, хоть 20:0 – ничто не могло скрасить сезон для «Зенита»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий не видит ни одного положительного момента в прошедшем сезоне для «Зенита», назвав его провальным.

«Хоть 6:0, хоть 20:0 – это уже никак не могло скрасить сезон для «Зенита». Тем более что эта победа была одержана над командой, для которой в турнирной таблице давно все потеряно. Пятое место — это большая неудача для питерцев, тут двух мнений быть не может.

Заболотный? Неизвестно, заиграет он в обновленной команде или нет. Я предполагаю, что у питерского клуба летом ожидаются серьезные изменения в составе. На этот сезон людей покупали специально под Манчини, а насколько они будут востребованы при следующем тренере, пока неясно», – сказал Непомнящий.

Матч 30-го тура РФПЛ «Зенит» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 6:0. Команда из Санкт-Петербурга заняла итоговое пятое место в турнирной таблице.