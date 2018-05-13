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  • Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам. Он обошел Роналду и Суареса в рейтинге

Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам. Он обошел Роналду и Суареса в рейтинге

13 мая 2018, 18:11
18

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 38-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (второй тайм, 3:0).

Этот гол стал 32-м для египетского игрока в текущем сезоне АПЛ. Таким образом, он установил рекорд чемпионата по количеству забитых мячей после сокращения лиги до 20 команд (с 1995 года).

Предыдущий рекорд делили Луис Суарес, Алан Ширер и Криштиану Роналду – у всех игроков по 31 голу.

Салах – лучший игрок сезона в АПЛ

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Брайтон Роналду Криштиану Суарес Луис Салах Мохамед Ширер Алан
Комментарии (18)
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shinnik
1526224370
Чума. Чума на сборную России.((
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Garrincha58
1526224671
рекорд Симоняна в чемпионате СССР 34 гола! вот были времена
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СЛЭЙК
1526224719
Бог одного сезона, но сможет ли выдержать такой темп снова?
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Бабушка Зильзиля
1526224934
А ничего, что Ширер в сезоне 94/95 34 забил?
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Jenea83
1526225735
Сахал красава, молодец!
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Masteralex
1526229027
до Золотого мяча один шаг, или если Египет возьмёт какую-нибудь медаль на ЧМ, либо если Ливерпуль выиграет ЛЧ
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mihail200606
1526229421
ну красавчик, что сказать...
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zigbert
1526235962
Неужели и в новом сезоне он так же будет забивать? Это впечатляет.
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3ton
1526238971
Только процен полезности у этих голов низкий
Роналду чемпионат выиграл , а Суарес первое упустил.
Надо брать ЛЧ и ЗМ его.
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Kokmarov
1526245512
Реально красавчик, а что в новом сезоне будет увидим.
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