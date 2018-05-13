Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам. Он обошел Роналду и Суареса в рейтинге

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 38-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (второй тайм, 3:0).

Этот гол стал 32-м для египетского игрока в текущем сезоне АПЛ. Таким образом, он установил рекорд чемпионата по количеству забитых мячей после сокращения лиги до 20 команд (с 1995 года).

Предыдущий рекорд делили Луис Суарес, Алан Ширер и Криштиану Роналду – у всех игроков по 31 голу.

Салах – лучший игрок сезона в АПЛ