Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам. Он обошел Роналду и Суареса в рейтинге

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 38-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (второй тайм, 3:0).
Этот гол стал 32-м для египетского игрока в текущем сезоне АПЛ. Таким образом, он установил рекорд чемпионата по количеству забитых мячей после сокращения лиги до 20 команд (с 1995 года).
Предыдущий рекорд делили Луис Суарес, Алан Ширер и Криштиану Роналду – у всех игроков по 31 голу.
Салах – лучший игрок сезона в АПЛ
Источник: ФК «Ливерпуль»
Роналду чемпионат выиграл , а Суарес первое упустил.
Надо брать ЛЧ и ЗМ его.