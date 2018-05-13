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Данни – Кришито: «Очень жаль, что ты покидаешь «Зенит»

13 мая 2018, 07:37
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Бывший капитан «Зенита» Данни выступил с обращением в адрес защитника сине-бело-голубых Доменико Кришито.

Напомним, что 31-летний итальянец в сегодняшнем матче РФПЛ со «СКА-Хабаровском» в последний раз сыграет за петербургскую команду.

«Привет, Миммо! Как дела, друг? Сегодня не самый веселый день для меня, потому что ты уезжаешь из России, уходишь из «Зенита». День, который, я думаю, не доставляет радости никому из болельщиков «Зенита» да и вообще никому из тех, кто следит за чемпионатом России. Но все равно важно, что за эти семь лет ты проделал хорошую работу, относился к делу с присущим тебе профессионализмом.

Ты очень хороший и очень сильный игрок, и мне очень жаль, что ты покидаешь команду. Ты знаешь, что я люблю тебя как игрока и как очень близкого мне человека. Желаю всего самого лучшего тебе и твоей семье. Ты – мой брат. Скоро увидимся – или на Мадейре, или в Италии.

Друг мой, очень грустно видеть, что ты уезжаешь. С «Зенитом» ты становился чемпионом России, а для меня было большим удовольствием играть с тобой в футболке одного клуба. Целую крепко, друг», – сказал Данни.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Кришито Доменико
Комментарии (1)
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isa361
1526196508
как Путин разговаривает. Ээээ.. Эмммм.. Ааааа...
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