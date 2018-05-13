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  • Халк – Кришито: «Ты останешься в моем сердце на всю жизнь. Благослови тебя господь! Пока!»

Халк – Кришито: «Ты останешься в моем сердце на всю жизнь. Благослови тебя господь! Пока!»

13 мая 2018, 00:47
5

Бывший нападающий «Зенита» Халк высказался об уходе защитника санкт-петербуржцев Доменико Кришито из клуба.

«Привет, Миммо! Брат, мне очень приятно находиться здесь и говорить о тебе. Я с радостью делил с тобой раздевалку, и мне было очень приятно стать твоим другом.

Ты – человек, который останется в моем сердце на всю жизнь, ты мой друг не только на поле, но и за его пределами. Желаю тебе всей удачи мира на всех этапах твоей жизни.

Я верю, что куда бы ты ни пошел, ты будешь счастлив – тебя прекрасно примут абсолютно везде. И ты будешь там делать то, что всегда прекрасно делал, не только в «Зените», но и во всех остальных клубах, в которых играл. Пусть все будет хорошо – продолжай писать историю своей жизни.

Я уверен, что и болельщики, и руководители «Зенита» довольны твоей работой и благодарны тебе. Я, как твой партнер по команде, тоже тебя благодарю и желаю всей удачи в мире. Благослови тебя Господь! Целую! Пока!» – сказал Халк.

Кришито: «Семь лет вместе. Спасибо, «Зенит». Я никогда тебя не забуду»

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Шанхай Порт Зенит Халк Кришито Доменико
Комментарии (5)
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Bivaliy67
1526164239
Какой душевный человек, в придачу ко всем своим спортивным достоинствам! Молодец!
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Garrincha58
1526189769
все уходит последний нормальный игрок а эти недоросли остаются
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Football06
1526195156
ДАННИ Халк Витсель Гарай Кришито.. А ведь они тащили Зенит.. А щас что? Дриусси? .. Мдааа мир меняется и Зенит тоже.. Только надо покупать более менее звезд а не таких как Дриусси.. Говоря а может станет игроком а может и нет
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OfaZavr
1526196477
молодец, очень проникновенно и от всей души сказал!
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