Бывший нападающий «Зенита» Халк высказался об уходе защитника санкт-петербуржцев Доменико Кришито из клуба.

«Привет, Миммо! Брат, мне очень приятно находиться здесь и говорить о тебе. Я с радостью делил с тобой раздевалку, и мне было очень приятно стать твоим другом.

Ты – человек, который останется в моем сердце на всю жизнь, ты мой друг не только на поле, но и за его пределами. Желаю тебе всей удачи мира на всех этапах твоей жизни.

Я верю, что куда бы ты ни пошел, ты будешь счастлив – тебя прекрасно примут абсолютно везде. И ты будешь там делать то, что всегда прекрасно делал, не только в «Зените», но и во всех остальных клубах, в которых играл. Пусть все будет хорошо – продолжай писать историю своей жизни.

Я уверен, что и болельщики, и руководители «Зенита» довольны твоей работой и благодарны тебе. Я, как твой партнер по команде, тоже тебя благодарю и желаю всей удачи в мире. Благослови тебя Господь! Целую! Пока!» – сказал Халк.

Кришито: «Семь лет вместе. Спасибо, «Зенит». Я никогда тебя не забуду»