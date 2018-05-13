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    Халк – Кришито: «Ты останешься в моем сердце на всю жизнь. Благослови тебя господь! Пока!»

    Бывший нападающий «Зенита» Халк высказался об уходе защитника санкт-петербуржцев Доменико Кришито из клуба.

    «Привет, Миммо! Брат, мне очень приятно находиться здесь и говорить о тебе. Я с радостью делил с тобой раздевалку, и мне было очень приятно стать твоим другом.

    Ты – человек, который останется в моем сердце на всю жизнь, ты мой друг не только на поле, но и за его пределами. Желаю тебе всей удачи мира на всех этапах твоей жизни.

    Я верю, что куда бы ты ни пошел, ты будешь счастлив – тебя прекрасно примут абсолютно везде. И ты будешь там делать то, что всегда прекрасно делал, не только в «Зените», но и во всех остальных клубах, в которых играл. Пусть все будет хорошо – продолжай писать историю своей жизни.

    Я уверен, что и болельщики, и руководители «Зенита» довольны твоей работой и благодарны тебе. Я, как твой партнер по команде, тоже тебя благодарю и желаю всей удачи в мире. Благослови тебя Господь! Целую! Пока!» – сказал Халк.

    Кришито: «Семь лет вместе. Спасибо, «Зенит». Я никогда тебя не забуду»

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.05.2018 00:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 10:27

      молодец, очень проникновенно и от всей души сказал!

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 13 мая 2018, 10:05

      ДАННИ Халк Витсель Гарай Кришито.. А ведь они тащили Зенит.. А щас что? Дриусси? .. Мдааа мир меняется и Зенит тоже.. Только надо покупать более менее звезд а не таких как Дриусси.. Говоря а может станет игроком а может и нет

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Football06 13 мая 2018, 12:21

      Про Дриусси время покажет, Халка же тоже критиковали после 1 сезона

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2018, 08:36

      все уходит последний нормальный игрок а эти недоросли остаются

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 13 мая 2018, 01:30

      Какой душевный человек, в придачу ко всем своим спортивным достоинствам! Молодец!

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