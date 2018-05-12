Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В топ-5 чемпионатах Европы остались четыре клуба, которые никогда не вылетали во вторые лиги

    По итогам сезона-2017/18 «Гамбург» вылетел из Бундеслиги во вторую лигу. Это произошло впервые в истории турнира.

    Таким образом, в пяти ведущих европейских чемпионатах остались четыре команды, которые никогда не вылетали во вторые лиги национальных первенств.

    Это «Интер», выступающий в Серии А, а также «Реал», «Барселона» и «Атлетик», выступающие в Примере.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2018 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 10:21

      в ближайшие годы если кто и может быть близок к вылету в низший дивизион из этой четверки так это Атлетик, они частенько бывают на местах 13-15)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 08:06

      Эта четверка продержится еще долго.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      whitecoal 13 мая 2018, 01:36

      Ничто не вечно под луной...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 мая 2018, 00:35

      Баски бассские.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 мая 2018, 00:31

      Вылетют ещё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 13 мая 2018, 00:26

      Только 4,мало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 мая 2018, 00:04

      испания рулит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      almanev 12 мая 2018, 23:58

      Ого, Бавария давно вылетала?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Adjarov07 > almanev 13 мая 2018, 10:08

      Бундеслига основана в 1963году, бовария туда попала в 1965

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 12 мая 2018, 23:34

      Пока что все они далеки от этого

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11