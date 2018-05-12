В топ-5 чемпионатах Европы остались четыре клуба, которые никогда не вылетали во вторые лиги

По итогам сезона-2017/18 «Гамбург» вылетел из Бундеслиги во вторую лигу. Это произошло впервые в истории турнира.

Таким образом, в пяти ведущих европейских чемпионатах остались четыре команды, которые никогда не вылетали во вторые лиги национальных первенств.

Это «Интер», выступающий в Серии А, а также «Реал», «Барселона» и «Атлетик», выступающие в Примере.