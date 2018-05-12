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    «Ювентус» обеспокоен отсутствием предложений по Манджукичу. Туринцы хотят расстаться с игроком

    Итальянский «Ювентус» фактически выставил своего нападающего Марио Манджукича на трансфер. «Старая синьора» обозначила стремление продать хорватского форварда.

    Однако ситуация несколько осложнена тем, что еще ни один клуб не проявил заинтересованность в хорватском спортсмене, который выступает в Турине с 2015 года.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Манджукич может оказаться в «Милане».

    Источник: Football Italia

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    12.05.2018 08:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 12 мая 2018, 23:26

      Весьма удивлен. Марио очень опытный игрок, боец. Каждый матч на полную отрабатывает и может принести пользу там где другие бессильны. Очень зря.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 мая 2018, 18:09

      кто то будет взамен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 15:57

      Трудно понять руководство Ювентуса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 12 мая 2018, 15:06

      В Англию можно. Не хуже Жиру, а того в Челси взяли аж.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      The_Enot 12 мая 2018, 12:01

      Норм нап, думаю скоро заберут.
      Неплохо если это сделает Милан.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 12 мая 2018, 11:11

      Цена?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2018, 10:10

      Вообще не вижу причин его продавать. 32 только-только, единственный к кому по самоотдаче претензий никогда не было, позицию сменил ради клуба. Бредятина какая-то.

      3
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      Рейтинг: +709

      VAD07 12 мая 2018, 09:37

      Кому это 32 летнее бревно уже нодо?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > VAD07 12 мая 2018, 23:25

      Действительно. мамка твоя никому не нужна уже.

      -1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 мая 2018, 08:44

      надо брать

      0
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