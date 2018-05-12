«Ювентус» обеспокоен отсутствием предложений по Манджукичу. Туринцы хотят расстаться с игроком

Итальянский «Ювентус» фактически выставил своего нападающего Марио Манджукича на трансфер. «Старая синьора» обозначила стремление продать хорватского форварда.

Однако ситуация несколько осложнена тем, что еще ни один клуб не проявил заинтересованность в хорватском спортсмене, который выступает в Турине с 2015 года.

Ранее «Бомбардир» писал, что Манджукич может оказаться в «Милане».