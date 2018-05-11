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    Андрей Федун: «Глушаков – в резерве сборной России? Время покажет, прав Черчесов или нет» 

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о решении главного тренера сборной России Станислава Черчесова включить хавбека красно-белых Дениса Глушакова в резервный состав россиян.

    «Прав тренер или нет, покажет время. Если будем побеждать, значит, он поступил верно, а если нет... Я не могу комментировать решение Черчесова – это его выбор и его ответственность», – сказал Федун.

    Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: Sport24

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    11.05.2018 21:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 мая 2018, 06:46

      Не можешь комментировать решение Черчесова - помалкивай! По мне, так это чуть ли не единственное правильное решение чабана. Глушак сейчас и в Спартаке не тянет.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 04:13

      Я реально ржу.
      Глупость нашего штаба невероятна.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 мая 2018, 22:15

      Тут не от Глушакова зависит. В любом случае проиграем. Пусть радуется, что избежит этого позора.

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 22:11

      Кто такой Андрей Федун?

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