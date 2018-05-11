Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о решении главного тренера сборной России Станислава Черчесова включить хавбека красно-белых Дениса Глушакова в резервный состав россиян.

«Прав тренер или нет, покажет время. Если будем побеждать, значит, он поступил верно, а если нет... Я не могу комментировать решение Черчесова – это его выбор и его ответственность», – сказал Федун.

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