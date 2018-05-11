Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер мог возглавить сборную Англии, но сейчас он не рассматривает такой вариант продолжения своей карьеры.

«Возглавить сборную Англии? Честно говоря, я не знаю, возможно ли это.

Но у меня была такая возможность ранее. А сейчас я просто болею за Англию и за Гарета Саутгейта. Надеюсь, что он будет работать с командой 22 года», – сказал Венгер.

Напомним, Венгер покидает свой пост главного тренера «Арсенала» по завершении текущего сезона.