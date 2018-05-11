Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер мог возглавить сборную Англии

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер мог возглавить сборную Англии, но сейчас он не рассматривает такой вариант продолжения своей карьеры.

    «Возглавить сборную Англии? Честно говоря, я не знаю, возможно ли это.

    Но у меня была такая возможность ранее. А сейчас я просто болею за Англию и за Гарета Саутгейта. Надеюсь, что он будет работать с командой 22 года», – сказал Венгер.

    Напомним, Венгер покидает свой пост главного тренера «Арсенала» по завершении текущего сезона.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2018 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      zidane 2006 12 мая 2018, 09:30

      тогда в мире четвертое место хотя бы заняли

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11