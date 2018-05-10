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    Бердыев: «Тосно»? Обидно, что такие команды не получают лицензию. Надеюсь, ситуация изменится»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением ситуации с лицензированием «Тосно» для участия в еврокубках.

    – Сегодня стало известно, что «Тосно» скорее всего не выступит в еврокубках. В плане этого результата не жалеете о потерянных очках?

    – Нет, дело в том, что это лишь первый этап. Первое: обидно, что такие команды, которые прошли долгий путь, не получают лицензию. Хотя, я надеюсь, что ситуация изменится. Второе: шестое место дает право играть в еврокубках, и если бы не те ситуации организационные, которые были, если бы в тот момент не потеряли очки, было бы все по-другому. В любом случае, наш вопрос остался бы открытым.

    Отдел лицензирования РФС: «Тосно» просрочил все сроки для участия в еврокубках»

    Источник: ФК «Рубин»

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    10.05.2018 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 11 мая 2018, 11:47

      ..."нашим" богачам Тосно не нужен.

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