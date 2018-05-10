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  • Бердыев: «Тосно»? Обидно, что такие команды не получают лицензию. Надеюсь, ситуация изменится»

Бердыев: «Тосно»? Обидно, что такие команды не получают лицензию. Надеюсь, ситуация изменится»

10 мая 2018, 20:44
1

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением ситуации с лицензированием «Тосно» для участия в еврокубках.

– Сегодня стало известно, что «Тосно» скорее всего не выступит в еврокубках. В плане этого результата не жалеете о потерянных очках?

– Нет, дело в том, что это лишь первый этап. Первое: обидно, что такие команды, которые прошли долгий путь, не получают лицензию. Хотя, я надеюсь, что ситуация изменится. Второе: шестое место дает право играть в еврокубках, и если бы не те ситуации организационные, которые были, если бы в тот момент не потеряли очки, было бы все по-другому. В любом случае, наш вопрос остался бы открытым.

Отдел лицензирования РФС: «Тосно» просрочил все сроки для участия в еврокубках»

Источник: ФК «Рубин»
Рубин Тосно Бердыев Курбан
Комментарии (1)
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FaTeK1945ru
1526028423
..."нашим" богачам Тосно не нужен.
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