Бердыев: «Тосно»? Обидно, что такие команды не получают лицензию. Надеюсь, ситуация изменится»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением ситуации с лицензированием «Тосно» для участия в еврокубках.

– Сегодня стало известно, что «Тосно» скорее всего не выступит в еврокубках. В плане этого результата не жалеете о потерянных очках?

– Нет, дело в том, что это лишь первый этап. Первое: обидно, что такие команды, которые прошли долгий путь, не получают лицензию. Хотя, я надеюсь, что ситуация изменится. Второе: шестое место дает право играть в еврокубках, и если бы не те ситуации организационные, которые были, если бы в тот момент не потеряли очки, было бы все по-другому. В любом случае, наш вопрос остался бы открытым.

Отдел лицензирования РФС: «Тосно» просрочил все сроки для участия в еврокубках»