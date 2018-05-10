Sky: Руни перейдет в «Ди Си Юнайтед»

Американский «Ди Си Юнайтед» достиг принципиального соглашения по покупке нападающего Уэйна Руни, сообщает Sky со ссылкой на собственные источники.

По данным концерна, американский клуб заплатит за игрока «Эвертона» около 12 миллионов фунтов. Сделка состоится в период летнего окна трансферов.

32-летний Руни вернулся в «Эвертон» в июле 2017 года после 13 лет выступлений за «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин забил 11 голов и отдал три результативные передачи в 40 матчах всех турниров.

В августе 2017 года участник шести международных турниров объявил о завершении карьеры в сборной Англии.