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    Sky: Руни перейдет в «Ди Си Юнайтед»

    Американский «Ди Си Юнайтед» достиг принципиального соглашения по покупке нападающего Уэйна Руни, сообщает Sky со ссылкой на собственные источники.

    По данным концерна, американский клуб заплатит за игрока «Эвертона» около 12 миллионов фунтов. Сделка состоится в период летнего окна трансферов.

    32-летний Руни вернулся в «Эвертон» в июле 2017 года после 13 лет выступлений за «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин забил 11 голов и отдал три результативные передачи в 40 матчах всех турниров.

    В августе 2017 года участник шести международных турниров объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

    Источник: Skysports

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    10.05.2018 15:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 12:21

      Это его решение, хотя мог бы еще поиграть в АПЛ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 18:40

      думаю Руни вполне еще мог бы в АПЛ поиграть, а уехать в МЛС можно и через года два-три.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 10 мая 2018, 16:33

      ну возраст еще нормальный даже для АПЛ, а в МЛС точно должен жечь, если конечно желание к футболу не пропало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 10 мая 2018, 16:16

      Едут в МЛС ? или ударение неправильно ставлю (едУт)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 10 мая 2018, 16:05

      АПЛ, как мать кормящая, растит и выкармливает птенцов, которые под пенсию едут МЛС...

      5
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > insider_retro 10 мая 2018, 17:18

      или китай

      2
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