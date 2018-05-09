Мэр Волгограда: «Жестко пресекаем продажу билетов на финал Кубка. Футбол сегодня должен быть бесплатным»

Мэр Волгограда Андрей Косолапов заявил, что власти города препятствуют незаконной продаже билетов на финал Кубка России между «Тосно» и «Авангардом».

Ранее сообщалось, что билеты на матч, которые распространялись РФС бесплатно, перекупщики продают по цене от 800 до 2 тысяч рублей.

«Вы знаете, что на матч распространяются бесплатные билеты. РФС взял на себя этот процесс. Хотим полностью заполнить стадион, ждем 45 тысяч человек. Через общественные организации, через прочие структуры помогаем распространять.

Деятельность спекулянтов? Очень критически к этому отношусь. Мы в контакте с полицией и жестко пресекаем эти продажи. Футбол сегодня должен быть бесплатным!» – сказал Косолапов.

Поединок «Тосно» – «Авангард» состоится сегодня, 9 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.