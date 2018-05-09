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    Мэр Волгограда: «Жестко пресекаем продажу билетов на финал Кубка. Футбол сегодня должен быть бесплатным»

    Мэр Волгограда Андрей Косолапов заявил, что власти города препятствуют незаконной продаже билетов на финал Кубка России между «Тосно» и «Авангардом».

    Ранее сообщалось, что билеты на матч, которые распространялись РФС бесплатно, перекупщики продают по цене от 800 до 2 тысяч рублей.

    «Вы знаете, что на матч распространяются бесплатные билеты. РФС взял на себя этот процесс. Хотим полностью заполнить стадион, ждем 45 тысяч человек. Через общественные организации, через прочие структуры помогаем распространять.

    Деятельность спекулянтов? Очень критически к этому отношусь. Мы в контакте с полицией и жестко пресекаем эти продажи. Футбол сегодня должен быть бесплатным!» – сказал Косолапов.

    Поединок «Тосно» – «Авангард» состоится сегодня, 9 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2018 12:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 17:25

      правильно, найти и наказать!)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 17:06

      Вот таких спекулянтов надо отлавливать и наказывать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 мая 2018, 16:54

      Че-то нездоровая канитель какая-то. Как-будто топ-клубы играют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 9 мая 2018, 14:05

      тосно чемпион

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 9 мая 2018, 13:23

      Авангард не подведи !)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      1974valik 9 мая 2018, 13:00

      А что есть такие,кто согласился купить билетик лишний???Вообще у перекупщиков совести нет!!!

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 9 мая 2018, 12:36

      Хотелось бы запредельной и бесчеловечной жёсткости в отношении перекупов!!...))))

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