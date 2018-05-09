В твитттере «Севильи» появилось фото Фалькао и сразу же было удалено

Интересное сообщение появилось в твиттере «Севильи» вчера.

На странице андалусского клуба была опубликовано фотография нападающего «Монако» Радамеля Фалькао без какой-либо подписи, празднующего гол еще в футболке «Атлетико».

Болельщики уже поспешили сделать выводы о скором переходе колумбийца в стан красно-белых, однако почти сразу же твит был удален, а пресс-служба «Севильи» объяснила его появление действиями хакеров.