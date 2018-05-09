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    В твитттере «Севильи» появилось фото Фалькао и сразу же было удалено

    Интересное сообщение появилось в твиттере «Севильи» вчера.

    На странице андалусского клуба была опубликовано фотография нападающего «Монако» Радамеля Фалькао без какой-либо подписи, празднующего гол еще в футболке «Атлетико».

    Болельщики уже поспешили сделать выводы о скором переходе колумбийца в стан красно-белых, однако почти сразу же твит был удален, а пресс-служба «Севильи» объяснила его появление действиями хакеров.

    Источник: AS

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    09.05.2018 12:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 мая 2018, 13:24

      А что? Мог бы перейти. В лиге 1 все равно нефиг ловить. В севилье хоть интереснее и ЛЕ часто выигрывают.

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