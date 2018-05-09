Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «Чтобы удержать Миранчуков в «Локомотиве», пришлось ходить по кабинетам»

Семин: «Чтобы удержать Миранчуков в «Локомотиве», пришлось ходить по кабинетам»

9 мая 2018, 00:56
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как московскому клубу удалось сохранить в составе полузащитников Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

– Как вам удалось уговорить братьев Миранчук остаться в «Локомотиве»? Тому же Алексею ведь обещали золотые горы в «Рубине» и «Зените».

– За счет футбола. Думаю, они не жалеют об этом.

– Но что вы им сказали?

– Это наше личное. Одно вам могу сказать. Когда многие отчаялись, я за них до последнего боролся. Ходил по кабинетам, и мы все вместе приняли очень правильное решение. Хорошо, что меня поддержали в кабинетах. Это важный момент. Мы не можем своих воспитанников разбазаривать. Слишком много их уже из «Локомотива» ушло.

Как «Локомотив» собирал золотой состав – и за сколько

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон Семин Юрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
XaXatyn
1525823803
Когда Семин а ЛОКО все делается как то правильно! Спасибо Палыч тебе за это большое!
Ответить
Басмачи
1525833129
В Зените Миранчук или сидел на скамейке запасных или где нибудь в аренде или Зенит -2
Ответить
boevakulov
1525834443
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://5.gp/mnblog
Ответить
Fan Loko mik
1525844379
Палыч ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!! Не знаю есть ли ещё такие "помешанные" на футболе люди? Таких бы специалистов в руководство РФС!!!!
Ответить
zigbert
1525845232
Во многом это заслуга Семина.
Ответить
nemolod
1525852087
Желаю Палычу в следующем сезоне прибавления своих воспитанников в команду!
Ответить
fortune-bva
1525852571
пришлось ходить по кабинетам из-за того, что зп видимо запросили большую, а у клуба не хватало денег, Зенит может себе любые цифры рисовать в табелях зп, жаль, что ребята только звезданутся чуток и сразу ломят зп, поиграйте, покажите своими умениями что достойны, сезон на сезон ведь не приходится...
Ответить
OfaZavr
1525853690
молодец, авторитетом и настойчивостью добился желаемого.
Ответить
Главные новости
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом поражение от «Зенита» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
1
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
27
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
Все новости
Все новости
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
4
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
5
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+