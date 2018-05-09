Семин: «Чтобы удержать Миранчуков в «Локомотиве», пришлось ходить по кабинетам»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как московскому клубу удалось сохранить в составе полузащитников Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

– Как вам удалось уговорить братьев Миранчук остаться в «Локомотиве»? Тому же Алексею ведь обещали золотые горы в «Рубине» и «Зените».

– За счет футбола. Думаю, они не жалеют об этом.

– Но что вы им сказали?

– Это наше личное. Одно вам могу сказать. Когда многие отчаялись, я за них до последнего боролся. Ходил по кабинетам, и мы все вместе приняли очень правильное решение. Хорошо, что меня поддержали в кабинетах. Это важный момент. Мы не можем своих воспитанников разбазаривать. Слишком много их уже из «Локомотива» ушло.

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