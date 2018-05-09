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    Семин: «Чтобы удержать Миранчуков в «Локомотиве», пришлось ходить по кабинетам»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как московскому клубу удалось сохранить в составе полузащитников Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

    – Как вам удалось уговорить братьев Миранчук остаться в «Локомотиве»? Тому же Алексею ведь обещали золотые горы в «Рубине» и «Зените».

    – За счет футбола. Думаю, они не жалеют об этом.

    – Но что вы им сказали?

    – Это наше личное. Одно вам могу сказать. Когда многие отчаялись, я за них до последнего боролся. Ходил по кабинетам, и мы все вместе приняли очень правильное решение. Хорошо, что меня поддержали в кабинетах. Это важный момент. Мы не можем своих воспитанников разбазаривать. Слишком много их уже из «Локомотива» ушло.

    Как «Локомотив» собирал золотой состав – и за сколько

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2018 00:56
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 11:14

      молодец, авторитетом и настойчивостью добился желаемого.

      3
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 9 мая 2018, 10:56

      пришлось ходить по кабинетам из-за того, что зп видимо запросили большую, а у клуба не хватало денег, Зенит может себе любые цифры рисовать в табелях зп, жаль, что ребята только звезданутся чуток и сразу ломят зп, поиграйте, покажите своими умениями что достойны, сезон на сезон ведь не приходится...

      1
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 > fortune-bva 10 мая 2018, 22:30

      Лично я в 20 лет ушел бы за баблом, сейчас 20 раз подумал бы.... и ушел бы за баблом. ) ибо если страна обо мне не думает, то с хер@ ли я должен думать о ней? Как то так, уж извините)

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Локо1985 11 мая 2018, 00:27

      я не зазываю о стране думать, я о родном клубе)

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 мая 2018, 10:48

      Желаю Палычу в следующем сезоне прибавления своих воспитанников в команду!

      2
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 08:53

      Во многом это заслуга Семина.

      5
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 9 мая 2018, 08:39

      Палыч ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!! Не знаю есть ли ещё такие "помешанные" на футболе люди? Таких бы специалистов в руководство РФС!!!!

      3
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      Рейтинг: -24

      boevakulov 9 мая 2018, 05:54

      наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://5.gp/mnblog

      -2
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 9 мая 2018, 05:32

      В Зените Миранчук или сидел на скамейке запасных или где нибудь в аренде или Зенит -2

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 мая 2018, 02:56

      Когда Семин а ЛОКО все делается как то правильно! Спасибо Палыч тебе за это большое!

      6
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