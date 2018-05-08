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    Агент Балотелли предлагал итальянца «Спартаку»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что представитель нападающего «Ниццы» Марио Балотелли предлагал игрока «Спартаку».

    «Я слышал об интересе одного из его агентов к российскому рынку. Ему все равно. В «Спартак» они звонили и еще куда-то», – сказал Геркус.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил Балотелли контракт на 4 миллиона евро в год. Летом форвард станет свободным агентом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 21:53
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 мая 2018, 19:15

      От одних бузотёров избавляемся, а других покупаем?Нет уж.Такого счастья и столько нам не надо.Пусть Локомотив с ним возится.Глядишь может и перевоспитают.

      -2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 9 мая 2018, 12:48

      Если бы играл ...а не страдал херотой ....то с руками можно было бы отрывать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 10:57

      нет уж спасибо обойдемся без такого счастья) тем более Массимо не такой человек и тренер который сможет возиться и перевоспитывать подобных личностей)

      4
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      Рейтинг: -24

      boevakulov 9 мая 2018, 05:56


      Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- https://kachook.blogspot.com

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 9 мая 2018, 03:06

      Вот потом Балотелли будет с гордостью говорить что его приглашали в Спартак, а в никакой то там задрипаный Челси или в один из Манчестеров)))

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 мая 2018, 00:08

      вот только его в России и не хватало ..... бред , он же идиот от рождения .

      3
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 8 мая 2018, 23:22

      с его выкрутасами -лучше не к нам

      4
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 23:07

      Игрок интересный. С характером правда проблемы.

      3
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      Рейтинг: +380

      Гуус 8 мая 2018, 22:39

      Было бы интересно понаблюдать за игрой марио, но где он будет не важно.. напрмиер в спартаке смогли реанимировать Луиза Адриано...
      Локомотиве реанимировали Фарфана и.т.д.
      в зените деградировал паредес!!!)))))))

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Гуус 8 мая 2018, 22:43

      за тобой наблюдать не интересно, дитя инкубатора, а минусы лишь подтверждают твою никчемность

      -3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 мая 2018, 22:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СОООСИ - ГУУС

      -4
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