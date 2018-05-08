Агент Балотелли предлагал итальянца «Спартаку»

От одних бузотёров избавляемся, а других покупаем?Нет уж.Такого счастья и столько нам не надо.Пусть Локомотив с ним возится.Глядишь может и перевоспитают.
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что представитель нападающего «Ниццы» Марио Балотелли предлагал игрока «Спартаку».
«Я слышал об интересе одного из его агентов к российскому рынку. Ему все равно. В «Спартак» они звонили и еще куда-то», – сказал Геркус.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил Балотелли контракт на 4 миллиона евро в год. Летом форвард станет свободным агентом.