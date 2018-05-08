Четырем игрокам удалось оформить «идеальный» хет-трик в этом сезоне в топ-5 чемпионатов

А говорят , что Бундеслига скучный чемпионат. Вот какие интересные события в матчах между середняками происходят.
Четыре игрока из пятерки лучших европейских чемпионатов сумели сделать «идеальный» хет-трик в нынешнем сезоне.
Подобное достижение покорилось Криштиану Роналду («Реал»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Никласу Фуллкругу («Ганновер») и Альфреду Финнбогасону («Аугсбург»).
Напомним, «идеальным» хет-триком называются три гола, забитые правой ногой, левой ногой и головой.
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— OptaJean (@OptaJean) 8 мая 2018 г.