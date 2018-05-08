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    Четырем игрокам удалось оформить «идеальный» хет-трик в этом сезоне в топ-5 чемпионатов

    Четыре игрока из пятерки лучших европейских чемпионатов сумели сделать «идеальный» хет-трик в нынешнем сезоне.

    Подобное достижение покорилось Криштиану Роналду («Реал»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Никласу Фуллкругу («Ганновер») и Альфреду Финнбогасону («Аугсбург»).

    Напомним, «идеальным» хет-триком называются три гола, забитые правой ногой, левой ногой и головой.

    Источник: Opta

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    08.05.2018 18:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 8 мая 2018, 21:31

      А говорят , что Бундеслига скучный чемпионат. Вот какие интересные события в матчах между середняками происходят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 мая 2018, 19:05

      а где же золотой писюн

      -1
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