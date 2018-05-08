Навас: «Болельщикам на трибунах «Казань-Арены» было весело»

Защитник «Рубина» Сесар Навас поделился впечатлениями от последней домашней игры своей команды в текущем сезоне на «Казань-Арене».

«Поле было очень хорошим. Оно готово к чемпионату мира, как и стадион. Была атмосфера чемпионата мира, чувствовалось, что он скоро начнется. Люди праздновали на трибунах, им было весело.

Приятно было попрощаться с болельщиками, которых не увидим до следующего сезона», – сказал Навас.

Матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Уфа» завершился со счетом 0:0.