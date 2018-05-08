Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Навас: «Болельщикам на трибунах «Казань-Арены» было весело»

    Защитник «Рубина» Сесар Навас поделился впечатлениями от последней домашней игры своей команды в текущем сезоне на «Казань-Арене».

    «Поле было очень хорошим. Оно готово к чемпионату мира, как и стадион. Была атмосфера чемпионата мира, чувствовалось, что он скоро начнется. Люди праздновали на трибунах, им было весело.

    Приятно было попрощаться с болельщиками, которых не увидим до следующего сезона», – сказал Навас.

    Матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Уфа» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2018 07:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 мая 2018, 09:08

      Было бы гораздо веселей,если бы взяли три очка и побыли бы пять дней на шестом месте... А так,настроение, как у импотента... Вроде бы буй и имеется, а не работает- вроде бы Рубин существует и даже Бердыев у руля,и Нобоа есть,и Азмун,и Навас,и Кудряшов... А не работает ничего!!! Нибуя не работает!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11