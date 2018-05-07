Сысуев и Игбун сыграют впереди у «Уфы», Азмун – в атаке «Рубина»

«Рубин» и «Уфа» назвали стартовые составы на поединок 29 тура РФПЛ.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Камболов, Подберезкин, Попов, Коновалов, Азмун.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев, Игбун.

Встреча пройдет на стадионе «Казань-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!