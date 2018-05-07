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    Сысуев и Игбун сыграют впереди у «Уфы», Азмун – в атаке «Рубина»

    «Рубин» и «Уфа» назвали стартовые составы на поединок 29 тура РФПЛ.

    «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Камболов, Подберезкин, Попов, Коновалов, Азмун.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев, Игбун.

    Встреча пройдет на стадионе «Казань-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    07.05.2018 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 7 мая 2018, 20:00

      Желаю победы Уфе.Семаку профессионального роста,команде успехов и прцветания.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 мая 2018, 19:09

      поболеем за Уфу, удачи!

      2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 7 мая 2018, 18:28

      Игбун, Сысун и Азмун...я б не выдержал,а сосед мой Лёха,...тот уже повесился!!!

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