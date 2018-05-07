Марсело – об удалении Серхи Роберто: «Это был удар по лицу»

LERDAV. Обнимаясь перед выходом на поле, в игре по лицу не получают если втихаря без мяча не провацируют, Бейл умушленно бил по икрам после падения . Приехав в гости РЕАЛ начал игру в мелких Провокациях и фолах на грубостъ почему в провалил весь сезон, Жаль что БАРСА повелась на провокации в которых особенно старался капитан РЕАЛа. А в ЦЕЛОМ игру испортило безграмотное судейство как результат грубой игры.
Защитник «Реала» Марсело считает, что его команда была ближе к победе в противостоянии с «Барселоной» в игре 36-го тура испанской Примеры.
«Думаю, «Реал» заслуживал победы в этом матче. Мы доминировали и контролировали ход игры, но нас подвела реализация. Первый тайм получился неплохим, а во втором мы пытались вырвать победу.
В эпизоде с моим падением в штрафной судья должен был назначать пенальти. Удаление Серхи Роберто? Это был удар по лицу.
Но ничего страшного не произошло, это футбол. Судьи могут ошибаться, особенно в таких матчах», – рассказал Марсело.
Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.
Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи