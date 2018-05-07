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    Марсело – об удалении Серхи Роберто: «Это был удар по лицу»

    Защитник «Реала» Марсело считает, что его команда была ближе к победе в противостоянии с «Барселоной» в игре 36-го тура испанской Примеры.

    «Думаю, «Реал» заслуживал победы в этом матче. Мы доминировали и контролировали ход игры, но нас подвела реализация. Первый тайм получился неплохим, а во втором мы пытались вырвать победу.

    В эпизоде с моим падением в штрафной судья должен был назначать пенальти. Удаление Серхи Роберто? Это был удар по лицу.

    Но ничего страшного не произошло, это футбол. Судьи могут ошибаться, особенно в таких матчах», – рассказал Марсело.

    Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

    Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

    Источник: AS

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    07.05.2018 10:11
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 7 мая 2018, 18:02

      LERDAV. Обнимаясь перед выходом на поле, в игре по лицу не получают если втихаря без мяча не провацируют, Бейл умушленно бил по икрам после падения . Приехав в гости РЕАЛ начал игру в мелких Провокациях и фолах на грубостъ почему в провалил весь сезон, Жаль что БАРСА повелась на провокации в которых особенно старался капитан РЕАЛа. А в ЦЕЛОМ игру испортило безграмотное судейство как результат грубой игры.

      1
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 14:30

      На ряду с красивыми моментами,матч изобиловал грязной игрой и отвратительным судейством.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 мая 2018, 13:35

      провокатор хренов ! мне конечно нравится этот игрок вообще нравится сборная бразилии ! Но вчера реально спровоцировал все это !

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 7 мая 2018, 13:02

      peace да ball

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 мая 2018, 13:01

      Симулянту Марсело надо было ещё и по яйцу...!

      4
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 7 мая 2018, 11:42

      Реал на голову был сильней, каталонцы не заслужили ничьей. В эпизоде с Бейлом максимум желтая, так как момент игровой и он просто пытался зацепиться за мяч. У Барселоны надо было за симуляцию удалять Суареса. Про гол Месси и неназначенный пенальти говорить даже не хочу)

      -2
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > Nail-football 7 мая 2018, 12:43

      Как на голову был сильней?Целый тайм играя вдесятером создала Барсаине меньше моментов,чем Реал.Ничья в большинстве,глупости не пиши!

      0
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      Рейтинг: +65

      Nail-football > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 мая 2018, 13:09

      Ничью смогли удержать только благодаря судейским ошибкам. К тому же Реалу этот матч был не так важен. Впереди серьезный соперник. А вот Барселона как раз рвала жилы, чтоб свою серию сохранить

      -1
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > Nail-football 7 мая 2018, 13:33

      Как раз Реалу нужна была победа,чтобы реабилитироваться после позора от Юве и Баварии но все равно даже в большинстве не смогли победить.А Барса и так чемпион,могли резервом играть.Так,что твоему Реалу не светит ничего в фиктивном для него финале.Три года тащать за деньги Короля-нардодные деньги.Мне стыдно за тебя,как за Реал.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Nail-football 7 мая 2018, 13:36

      ну ну ! еще поплачь !

      2
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > dinar7777dinar 7 мая 2018, 14:39

      Им очень нужна была победа,после проигрыша Атлетико,они борются за второе место.Барса вчера могли и в 10м победить,был бы еще один скоростной нападающий,как Гризман или Салах или надо было выпустить Дембеле,хорошо бежит.Суарес не тянет на контратаках,скорость не та.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 мая 2018, 14:45

      суарес ну все постарел конечно !

      0
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      Рейтинг: +65

      Nail-football > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 мая 2018, 15:48

      Мне жаль, что я трачу на этот бесполезный спор время)) Представляю, что будет когда Реал возьмет третью ЛЧ подряд.

      0
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      ...
      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > Nail-football 7 мая 2018, 22:26

      Да уже давно не обращал бы внимания на таких горе-болельщиков)) Пусть что хотят то и думают. Их дело.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 7 мая 2018, 11:27

      Грязная игра была вчера. Много симуляции, нервов. Хорошо хоть голов тоже не мало было))

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      Рейтинг: +4934

      polt 7 мая 2018, 11:26

      Марсело технарь от бога и от его игры получаешь огромное удовольствие, но есть в нем что-то подленькое, что вчера он и показал.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > polt 7 мая 2018, 13:36

      у бразильцев есть такая черта ! ривалдо например ))))

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > polt 7 мая 2018, 15:02

      Ты прав,он вчера оскорбил специально на удар Роберто.Но Роберто обязан был ударить кулаком в челюсь нижний,чтобы вырубить,все равно де красная,и так и так.Бразильцы все подлые и лицемеры.

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 мая 2018, 11:16

      Так такового удара не было,максимум жёлтая,а вот с бэйлом 100% удаления

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 мая 2018, 11:08

      Крысеныш.

      1
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