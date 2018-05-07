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Марсело – об удалении Серхи Роберто: «Это был удар по лицу»

7 мая 2018, 10:11
34

Защитник «Реала» Марсело считает, что его команда была ближе к победе в противостоянии с «Барселоной» в игре 36-го тура испанской Примеры.

«Думаю, «Реал» заслуживал победы в этом матче. Мы доминировали и контролировали ход игры, но нас подвела реализация. Первый тайм получился неплохим, а во втором мы пытались вырвать победу.

В эпизоде с моим падением в штрафной судья должен был назначать пенальти. Удаление Серхи Роберто? Это был удар по лицу.

Но ничего страшного не произошло, это футбол. Судьи могут ошибаться, особенно в таких матчах», – рассказал Марсело.

Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

Источник: AS
Испания. Примера Реал Барселона Марсело Роберто Серджи
Комментарии (34)
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bset
1525677533
Столько ошибок - это перебор.
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DrDoom
1525677697
Справедливо было бы судью сажать на красную и реал в первом тайме удалять
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Cules2013
1525678238
А про то, что ты его спровоцировали и упал как девочка, или просто чистую красную Бейла ты случаем не забыл рассказать? Доминировали они весь матч))) Марсело сказки какие-то рассказывает. Несмотря на откровенно слабое судейство, счёт по игре.
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Sterh
1525679770
Так ты бы в трусы к парням перестал лезть. Или ограничивайся Роналду на тренировках.
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10tolik10
1525680450
Стыдно, Марсело. Стыдно.
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Тraumtanzеr
1525680497
Крысеныш.
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Жёлто-синий
1525680965
Так такового удара не было,максимум жёлтая,а вот с бэйлом 100% удаления
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Nail-football
1525682557
Реал на голову был сильней, каталонцы не заслужили ничьей. В эпизоде с Бейлом максимум желтая, так как момент игровой и он просто пытался зацепиться за мяч. У Барселоны надо было за симуляцию удалять Суареса. Про гол Месси и неназначенный пенальти говорить даже не хочу)
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acer2003
1525687260
Симулянту Марсело надо было ещё и по яйцу...!
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zigbert
1525692622
На ряду с красивыми моментами,матч изобиловал грязной игрой и отвратительным судейством.
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