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    Тренер «Марселя» Гарсия катался по земле, прося назначить пенальти

    В воскресенье состоялся матч 36-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Ницца». Игра завершилась со счетом 2:1.

    Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия очень бурно отреагировал на один из эпизодов встречи, когда судья не назначил пенальти в пользу его команды. Специалист упал на землю, схватился за голову и начал кататься из стороны в сторону.

    Источник: Twitter

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    07.05.2018 09:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 мая 2018, 17:14

      Ну это уже перебор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 7 мая 2018, 14:39

      А где тут видно что он просит назначить пенальти, скорее всего он так сильно удивлен-растроен что не назначили пенальти.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 14:17

      Манчини это надо взять на вооружение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 мая 2018, 13:36

      АКТЁРИЩЕ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 7 мая 2018, 09:43

      Черчесов на ЧМ и не такое выдаст )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 > chegevaro 7 мая 2018, 09:46

      Пойдет пасти резервного.

      -1
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      Рейтинг: +1320

      ruded 7 мая 2018, 09:34

      походу почку свою ставил на игру..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ruded 7 мая 2018, 10:28

      практически так и есть. Марсель находится на грани ЛЧ/ЛЕ в турнирной таблице. Сейчас каждое очко на вес золота.

      2
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