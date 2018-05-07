Тренер «Марселя» Гарсия катался по земле, прося назначить пенальти

В воскресенье состоялся матч 36-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Ницца». Игра завершилась со счетом 2:1.

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия очень бурно отреагировал на один из эпизодов встречи, когда судья не назначил пенальти в пользу его команды. Специалист упал на землю, схватился за голову и начал кататься из стороны в сторону.