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    Зидан 5 минут прождал в подтрибунном помещении, чтобы попрощаться с Иньестой

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан около пяти минут прождал в подтрибунном помещении полузащитника каталонцев Андреса Иньесту после завершения матча 36-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

    Француз хотел поблагодарить игрока за игру, обняв и перекинувшись с ним несколькими фразами. Напомним, Иньеста после завершения текущего сезона покидает «Барселону». Свою карьеру он продолжит в чемпионате Китая.

    Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

    Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

    Источник: Marca

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    07.05.2018 07:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 мая 2018, 09:04

      Слезы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 мая 2018, 08:28

      Блин, эти олени из реала могли уж похлопать когда иньесту меняли.. всем из них,кроме Кристины, до него далеко очень...

      -1
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      Рейтинг: +1052

      mig28 > mihail200606 7 мая 2018, 11:06

      Причём многие в сборной с ним играли! Я тоже считаю, что Реал мог бы и проявить уважение

      0
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      Рейтинг: -7

      5Алекс5 7 мая 2018, 08:10

      Удачи в новом клубе.

      1
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