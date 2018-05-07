Зидан 5 минут прождал в подтрибунном помещении, чтобы попрощаться с Иньестой

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан около пяти минут прождал в подтрибунном помещении полузащитника каталонцев Андреса Иньесту после завершения матча 36-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

Француз хотел поблагодарить игрока за игру, обняв и перекинувшись с ним несколькими фразами. Напомним, Иньеста после завершения текущего сезона покидает «Барселону». Свою карьеру он продолжит в чемпионате Китая.

Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

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