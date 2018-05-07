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  • Зидан 5 минут прождал в подтрибунном помещении, чтобы попрощаться с Иньестой

Зидан 5 минут прождал в подтрибунном помещении, чтобы попрощаться с Иньестой

7 мая 2018, 07:16
4

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан около пяти минут прождал в подтрибунном помещении полузащитника каталонцев Андреса Иньесту после завершения матча 36-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

Француз хотел поблагодарить игрока за игру, обняв и перекинувшись с ним несколькими фразами. Напомним, Иньеста после завершения текущего сезона покидает «Барселону». Свою карьеру он продолжит в чемпионате Китая.

Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Иньеста Андрес Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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5Алекс5
1525669818
Удачи в новом клубе.
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mihail200606
1525670903
Блин, эти олени из реала могли уж похлопать когда иньесту меняли.. всем из них,кроме Кристины, до него далеко очень...
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bumer_moscow
1525673094
Слезы
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