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    ФНЛ. «Зенит-2» проиграл «Волгарю», «Крылья Советов» обыграли «Кубань»

    В матче 37-го тура ФНЛ «Крылья Советов» обыграли «Кубань» со счетом 1:0.

    Самарский клуб набрал 82 очка и остался на второй строчке в таблице. «Кубань» с 48-ю очками идет девятой.

    В другом матче «Зенит-2» проиграл «Волгарю» со счетом 2:3. «Зенит-2» занимает 17-ю строчку с 37-ю очками, «Волгарь» – десятую с 45-ю очками.

    Первенство ФНЛ. 37-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Корниленко, 41.

    Волгарь (Астрахань) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Букия, 7; 1:1 – Зуев, 11; 2:1 – Герман, 36; 3:1 – Шалаев, 44; 3:2 – Камышев (с пенальти), 89.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 18:09
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