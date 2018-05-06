ФНЛ. «Зенит-2» проиграл «Волгарю», «Крылья Советов» обыграли «Кубань»

В матче 37-го тура ФНЛ «Крылья Советов» обыграли «Кубань» со счетом 1:0.

Самарский клуб набрал 82 очка и остался на второй строчке в таблице. «Кубань» с 48-ю очками идет девятой.

В другом матче «Зенит-2» проиграл «Волгарю» со счетом 2:3. «Зенит-2» занимает 17-ю строчку с 37-ю очками, «Волгарь» – десятую с 45-ю очками.

Первенство ФНЛ. 37-й тур

Крылья Советов (Самара) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Корниленко, 41.

Волгарь (Астрахань) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Букия, 7; 1:1 – Зуев, 11; 2:1 – Герман, 36; 3:1 – Шалаев, 44; 3:2 – Камышев (с пенальти), 89.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ