РФПЛ. «Урал» проиграл «Амкару»

В матче 29-го тура чемпионата России «Амкар» обыграл «Урал» со счетом 2:0.
Пермский клуб набрал 34 очка и остался на 13-й строчке в таблице. «Урал» с 37-ю очками идет восьмым.
Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур
Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Занев, 44; 0:2 – Браун, 90+4.
Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер (Евсеев, 46), Димитров (Баклов, 83), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин (Портнягин, 58), Бикфалви.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Комолов, 64), Гащенков, Гол (Огуде, 74), Баланович, Оланаре (Браун, 83).
Предупреждения: Данцев, 7; Бикфалви, 14; Бумаль, 54 – Занев, 57; Белоруков, 62; Оланаре, 81; Милькович, 85.
Нереализованный пенальти: Бикфалви, 78 – нет.
Источник: Бомбардир.ру