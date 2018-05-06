РФПЛ. «Урал» проиграл «Амкару»

В матче 29-го тура чемпионата России «Амкар» обыграл «Урал» со счетом 2:0.

Пермский клуб набрал 34 очка и остался на 13-й строчке в таблице. «Урал» с 37-ю очками идет восьмым.

Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Занев, 44; 0:2 – Браун, 90+4.

Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер (Евсеев, 46), Димитров (Баклов, 83), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин (Портнягин, 58), Бикфалви.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Комолов, 64), Гащенков, Гол (Огуде, 74), Баланович, Оланаре (Браун, 83).

Предупреждения: Данцев, 7; Бикфалви, 14; Бумаль, 54 – Занев, 57; Белоруков, 62; Оланаре, 81; Милькович, 85.

Нереализованный пенальти: Бикфалви, 78 – нет.

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