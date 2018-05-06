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РФПЛ. «Урал» проиграл «Амкару»

6 мая 2018, 15:56
38

В матче 29-го тура чемпионата России «Амкар» обыграл «Урал» со счетом 2:0.

Пермский клуб набрал 34 очка и остался на 13-й строчке в таблице. «Урал» с 37-ю очками идет восьмым.

Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Занев, 44; 0:2 – Браун, 90+4.

Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер (Евсеев, 46), Димитров (Баклов, 83), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин (Портнягин, 58), Бикфалви.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Комолов, 64), Гащенков, Гол (Огуде, 74), Баланович, Оланаре (Браун, 83).

Предупреждения: Данцев, 7; Бикфалви, 14; Бумаль, 54 – Занев, 57; Белоруков, 62; Оланаре, 81; Милькович, 85.

Нереализованный пенальти: Бикфалви, 78 – нет.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Урал
Комментарии (38)
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woyser
1525611506
Больше на слив похоже.
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MaxRnD
1525611718
Договорняк же чистой воды.
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Shogun
1525611776
А не договорняк ли, Амкару 3 очка, как воздух, нужны были
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ЖОРРО
1525611904
Кто бы сомневался...по-братски помогли выйти из зоны стыков...мда(((
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Garrincha58
1525613132
Урал в своем репертуаре постоянно кому то сливает
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a-rakhmatov
1525614806
Урал помогает выбраться Амкару из зоны стыковых матчей.....откровенный договорняк, а мог бы побороться за 6 место.
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Полная Канистра
1525615343
урал обыгрывает Спартак и тут же дома сливает амкару что то тут не чисто
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IVANRUS777
1525615389
Смотрел игру. Договорняк 100%. И про пенальти до игры видимо договорились и сказали вратарю куда будет бить игрок. Поганенький у нас чемп и самое хреновое что никто не будет с этим никогда разбираться, как в своё время в Италии.
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Lester84
1525618938
Я так и знал, что Урал продаст матч. Как же надоел уже этот Амкар, который из года в год за уши вытягивают и оставляют в РФПЛ
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OfaZavr
1525619902
плохую игру провел Урал, стоило так упираться со Спартаком чтобы потом проиграть Амкару.
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