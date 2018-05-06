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    РФПЛ. «Урал» проиграл «Амкару»

    В матче 29-го тура чемпионата России «Амкар» обыграл «Урал» со счетом 2:0.

    Пермский клуб набрал 34 очка и остался на 13-й строчке в таблице. «Урал» с 37-ю очками идет восьмым.

    Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Занев, 44; 0:2 – Браун, 90+4.

    Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер (Евсеев, 46), Димитров (Баклов, 83), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин (Портнягин, 58), Бикфалви.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Комолов, 64), Гащенков, Гол (Огуде, 74), Баланович, Оланаре (Браун, 83).

    Предупреждения: Данцев, 7; Бикфалви, 14; Бумаль, 54 – Занев, 57; Белоруков, 62; Оланаре, 81; Милькович, 85.

    Нереализованный пенальти: Бикфалви, 78 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 15:56
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 12:26

      Амкар продолжает удивлять.

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 6 мая 2018, 19:14

      Самая прогнозируемая ставка была. И сработала на все 100.

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      Рейтинг: +309

      Ден71 > lordmrv 6 мая 2018, 21:48

      По вашем словам если в следующем туре Спартак выигрывает у Динамо, то это самая прогнозируемая ставка )))) Только тут она практически бесполезна шансы минимальные для Амкара обойтись без стыка, еще игру минимум выиграть надо и как там еще дела пойдут у других. А тут 100% серебро ))) И думаю тут договорником на много будет попахивать!

      0
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 6 мая 2018, 18:56

      Урал продажный клуб страны,вон в фпл с Амкаром

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 6 мая 2018, 18:20

      договорничок!!!!

      Урал сдал игру!!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 18:18

      плохую игру провел Урал, стоило так упираться со Спартаком чтобы потом проиграть Амкару.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 6 мая 2018, 18:02

      Я так и знал, что Урал продаст матч. Как же надоел уже этот Амкар, который из года в год за уши вытягивают и оставляют в РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 мая 2018, 17:55

      БигФакВы...

      1
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 6 мая 2018, 17:30

      Это просто позор. Такой наглый договорняк

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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 6 мая 2018, 17:03

      Смотрел игру. Договорняк 100%. И про пенальти до игры видимо договорились и сказали вратарю куда будет бить игрок. Поганенький у нас чемп и самое хреновое что никто не будет с этим никогда разбираться, как в своё время в Италии.

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      Рейтинг: +309

      Ден71 > IVANRUS777 6 мая 2018, 17:28

      Я то же смотрел и к тому же в живую. Свои моменты Урал просто упустил, забей на 16 минуте, а не попади в крестовину думаю игра была бы повернута в другую сторону. За первые 30 минут Урал забить могли трижды. Есть понятие не прет и тогда штанги помогают одним и мешают другим и голы все в раздевалку. Это как же надо такой спектакль разыграть

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 мая 2018, 17:02

      урал обыгрывает Спартак и тут же дома сливает амкару что то тут не чисто

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      Рейтинг: +309

      Ден71 > Полная Канистра 6 мая 2018, 17:10

      Не забуду напомнить,что Амкар до этого обыграл Локо и что?

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Ден71 6 мая 2018, 19:15

      Вот в том то и дело!

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