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    Ильин и Бикфалви выйдут в атаке у «Урала»; Оланаре сыграет впереди у «Амкара»

    Стали известны составы на матч 29-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Амкаром».

    «Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Гол, Баланович, Оланаре.

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    Источник: РПЛ

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    06.05.2018 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 6 мая 2018, 13:25

      Ильин и Бикфалви - наработанный механизм с претензией на угрозу!..))
      Оланаре очнулся, почувствовал вкус гола, но в голеадоры, пока не годится!..))
      Надеюсь, что состоится заруба, а не перекатывание мяча в середине поля!..

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