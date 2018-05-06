Ильин и Бикфалви выйдут в атаке у «Урала»; Оланаре сыграет впереди у «Амкара»

Ильин и Бикфалви - наработанный механизм с претензией на угрозу!..))
Оланаре очнулся, почувствовал вкус гола, но в голеадоры, пока не годится!..))
Надеюсь, что состоится заруба, а не перекатывание мяча в середине поля!..
Стали известны составы на матч 29-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Амкаром».
«Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Гол, Баланович, Оланаре.
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