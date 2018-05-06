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    Чорлука: «Сегодня я буду очень пьяный»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился эмоциями от победы в чемпионате России. Напомним, что железнодорожники выиграли РФПЛ впервые за 14 лет.

    – Хотели выиграть у «Краснодара», но, видимо, сам Бог хотел, чтобы мы играли дома перед полным стадионом и спустя 14 лет снова победили.

    – Кубок России вы уже выигрывали, теперь стали чемпионами. Это разные эмоции?

    – Конечно. Чемпионство – это 30 игр. И в этих 30 играх мы были лучше всех, что сегодня и показали. Я благодарен болельщикам. Чемпионство это – не только клуба, но и их.

    – Сколько бутылок шампанского вмещается в кубок?

    – Не знаю, но могу сказать, что буду очень пьяный сегодня.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.05.2018 00:00
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 10:27

      Такую победу надо отметить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 10:30

      Нажрись в хламину)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 мая 2018, 02:07

      – Сколько бутылок шампанского вмещается в кубок?
      – Не знаю, но могу сказать, - примерно ведран!...
      Удачи!! С ув.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Par Mezan 6 мая 2018, 15:44

      Один ведран или 10 чорлук ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Иванов Иван Иванович 6 мая 2018, 21:39

      ...Это будет 1/10 Бочко, 1/4 Бадьина, двадцать Баклажиц... и чтоб никто не Бухаров!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 мая 2018, 01:53

      Подожди ЧМ, оставите за Бортом Аргентосов, победите в 1/8 Перу, в 1/4 достойно сыграете с Испанией, может даже победите, вот потом можешь даже карьеру заканчивать.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > DeutschlandUberAlles 6 мая 2018, 02:12

      Что ж ты такой неугомонный паскудник? Радуйся за других, может ещё и поможет, пока в ад не попал !
      Всех с Днём Победы над нацистами !!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 6 мая 2018, 01:41

      Заслужили пить с палычем

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 6 мая 2018, 00:52

      Сегодня можно!) Повод есть большой!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1789

      Кисюля 6 мая 2018, 00:02

      Заслужил!

      14
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