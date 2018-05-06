Чорлука: «Сегодня я буду очень пьяный»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился эмоциями от победы в чемпионате России. Напомним, что железнодорожники выиграли РФПЛ впервые за 14 лет.

– Хотели выиграть у «Краснодара», но, видимо, сам Бог хотел, чтобы мы играли дома перед полным стадионом и спустя 14 лет снова победили.

– Кубок России вы уже выигрывали, теперь стали чемпионами. Это разные эмоции?

– Конечно. Чемпионство – это 30 игр. И в этих 30 играх мы были лучше всех, что сегодня и показали. Я благодарен болельщикам. Чемпионство это – не только клуба, но и их.

– Сколько бутылок шампанского вмещается в кубок?

– Не знаю, но могу сказать, что буду очень пьяный сегодня.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво