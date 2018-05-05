Геркус: «Только два человека верили в чемпионство «Локо» с самого начала. Это Денисов и Фарфан»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после победы в чемпионате России. Напомним, что железнодорожники выиграли РФПЛ впервые за 14 лет.

«Два человека верили в чемпионство с самого начала. Это Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Я не верил, никто не верил. Все остальные позже присоединились. Эти парни нас вытащили, да и все остальные, но они верили с самого первого дня.

Мы это сделали. Конечно, мне очень тяжело выигрывать против моей бывшей команды. Но это футбол», – сказал Геркус в эфире телеканала «Наш Футбол».

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво