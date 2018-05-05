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    Геркус: «Только два человека верили в чемпионство «Локо» с самого начала. Это Денисов и Фарфан»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после победы в чемпионате России. Напомним, что железнодорожники выиграли РФПЛ впервые за 14 лет.

    «Два человека верили в чемпионство с самого начала. Это Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Я не верил, никто не верил. Все остальные позже присоединились. Эти парни нас вытащили, да и все остальные, но они верили с самого первого дня.

    Мы это сделали. Конечно, мне очень тяжело выигрывать против моей бывшей команды. Но это футбол», – сказал Геркус в эфире телеканала «Наш Футбол».

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 18:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 6 мая 2018, 00:02

      Семина забыли упомянуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 5 мая 2018, 22:19

      ТРИ. Я ТОЖЕ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 5 мая 2018, 21:26

      Они красавцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 мая 2018, 19:21

      Я третий...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 5 мая 2018, 19:13

      Только два? А Палыч? А Я?(хоть и не болельщик Локомотива)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 мая 2018, 19:11

      Таких бойцов, как Денисов очень не хватает нашей сборной!

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 5 мая 2018, 19:05

      Жаль Игорь Денисов не забил этот золотой гол! Было бы красиво. и интересно от праздновал ли он этот гол или нет (все же воспитанник зенита).
      А так все равно поздравляю локомотивцев, заслужили.
      Надеюсь следующий сезон будет Рубиновый, мы так же давно чемпионами не были как спартак и локо!

      0
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      Рейтинг: +30

      sema6911 5 мая 2018, 18:59

      Только Черчесов не знает такого футболиста.((((((

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