Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Только два человека верили в чемпионство «Локо» с самого начала. Это Денисов и Фарфан»

Геркус: «Только два человека верили в чемпионство «Локо» с самого начала. Это Денисов и Фарфан»

5 мая 2018, 18:57
8

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после победы в чемпионате России. Напомним, что железнодорожники выиграли РФПЛ впервые за 14 лет.

«Два человека верили в чемпионство с самого начала. Это Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Я не верил, никто не верил. Все остальные позже присоединились. Эти парни нас вытащили, да и все остальные, но они верили с самого первого дня.

Мы это сделали. Конечно, мне очень тяжело выигрывать против моей бывшей команды. Но это футбол», – сказал Геркус в эфире телеканала «Наш Футбол».

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь Фарфан Джефферсон Геркус Илья
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sema6911
1525535942
Только Черчесов не знает такого футболиста.((((((
Ответить
Гуус
1525536329
Жаль Игорь Денисов не забил этот золотой гол! Было бы красиво. и интересно от праздновал ли он этот гол или нет (все же воспитанник зенита). А так все равно поздравляю локомотивцев, заслужили. Надеюсь следующий сезон будет Рубиновый, мы так же давно чемпионами не были как спартак и локо!
Ответить
Fan Loko mik
1525536668
Таких бойцов, как Денисов очень не хватает нашей сборной!
Ответить
maratagliulin
1525536816
Только два? А Палыч? А Я?(хоть и не болельщик Локомотива)
Ответить
пряник929
1525537296
Я третий...
Ответить
Worldsoccer2121
1525544789
Они красавцы!
Ответить
sergan113
1525547954
ТРИ. Я ТОЖЕ.
Ответить
kaa-71
1525554149
Семина забыли упомянуть
Ответить
Главные новости
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
24
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
2
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
3
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Все новости
Все новости
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
2
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
5
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
3
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+