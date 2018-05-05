РФПЛ. «Локомотив» победил «Зенит» и завоевал золотые медали чемпионата России

«Локомотив» на своем поле добился минимальной победы над «Зенитом» в матче 29 тура РФПЛ. Единственный мяч на свой счет записал нападающий Эдер на 87-й минуте.

Таким образом железнодорожники за тур до конца чемпионата стали недосягаемы для ближайшего конкурента и завоевали чемпионский титул.

Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Эдер, 87.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 48), Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук (Эдер, 79), Ал. Миранчук (Баринов, 90+2), Фернандеш, Фарфан.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников (Полоз, 81), Кришито, Мевля, Жирков (Плетнев, 69), Ерохин, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

Предупреждения: Игнатьев, 25; Гилерме, 90+3 – Дриусси, 25; Кузяев, 55; Краневиттер, 62; Паредес, 67; Мевля, 76.

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«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво