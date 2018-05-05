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РФПЛ. «Локомотив» победил «Зенит» и завоевал золотые медали чемпионата России

5 мая 2018, 18:23
79

«Локомотив» на своем поле добился минимальной победы над «Зенитом» в матче 29 тура РФПЛ. Единственный мяч на свой счет записал нападающий Эдер на 87-й минуте.

Таким образом железнодорожники за тур до конца чемпионата стали недосягаемы для ближайшего конкурента и завоевали чемпионский титул.

Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Эдер, 87.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 48), Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук (Эдер, 79), Ал. Миранчук (Баринов, 90+2), Фернандеш, Фарфан.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников (Полоз, 81), Кришито, Мевля, Жирков (Плетнев, 69), Ерохин, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

Предупреждения: Игнатьев, 25; Гилерме, 90+3 – Дриусси, 25; Кузяев, 55; Краневиттер, 62; Паредес, 67; Мевля, 76.

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Турнирная таблица РФПЛ

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (79)
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VOLK83
1525534142
Болею за Зенит, но паровозники сегодня молодцы! Заслуженно победили, поздравляю!
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cska-62
1525534298
Всех железнодорожников с заслуженной победой! И особенно - Юрия Павловича Сёмина! Всю дистанцию первенства прошли без провалов, и лучше всех конкурентов. Ну, а Эдер просто победным талисманом стал.
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Mr Green
1525534460
Мы с тобой Локо будем до конца, в сердце ты один - Локомотив Москва!!!!! Спасибо ЮРИЙ ПАЛЫЧ!!!!!!!
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все_будет_AUDI
1525534474
Лучше локо чем спартак С победой
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Football06
1525534556
Поздравляю всех фанов Локо)) Заслужили, стабильная игра по ходу сезона, заслужили чисто по матчам с Зенитом, Цска, Спартаком.. Поздравляю, матч получился зрелищным и прекрасным, всех с победой P. S. Фанат Зенита)
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Dr Metal
1525534650
Локомотив с заслуженным титулом. В этом сезоне по делу. Болельщиков искренне поздравляю! Не подведите в лиге чемпионов!
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prtcs
1525534660
Рад за Палыча и его команду и болельщиков. С ЧЕМПИОНСТВОМ! МОЛОДЦЫ!
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BarStep
1525534689
Иванович может лететь в отпуск... Остальным мотать круги вокруг С-П Арена, а по ночам качать ноги в тренажерном зале... Манчини записатьса к Палычу на курсы по тактике... И ни кому ни каких сборных... Локо с Чемпионством! Поздравляю..
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Sergil
1525535807
Наше руководство просто топ! Заболотный за 12 матчей в основном составе забил... 0 голов. НОЛЬ!!! Дзюба за полсезона в Арсенале забил больше, чем Дриусси, Ригони и Болото вместе взятые. Итог этого сезона - это слитые в бездну 80 лямов, 5 место, тренер даун и полсостава балласта, которые жрут зарплату как три Фарфана из Локомотива, который в свои 33 играет лучше, чем наше аргентинское дерьмо. Команда развалена, игры нет, руководство страдает хренью который год. Думал с приходом Фурсенко что-то изменится, а нет, ничего. Этот сезон самый худший за 10 последних лет, просто нет слов. Так провалить год нужно постараться, просто нет слов... Если в следующем сезоне тренером снова поставят какого-нибудь чмошника из какой-нибудь Италии или Китая, то я перестану смотреть этот стыд. Луческу еще при какой-то посредственной игре давал результат, при Кончини все через жопу. БРАВО!
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Zubo
1525538040
От души поздравляю футболистов и тренера Локомотива с заслуженным без тени сомнения чемпионством ! Оно было добыто честно потом и кровью, Сёмин ещё раз прославил нашу тренерскую школу !
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