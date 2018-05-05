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    РФПЛ. «Локомотив» победил «Зенит» и завоевал золотые медали чемпионата России

    «Локомотив» на своем поле добился минимальной победы над «Зенитом» в матче 29 тура РФПЛ. Единственный мяч на свой счет записал нападающий Эдер на 87-й минуте.

    Таким образом железнодорожники за тур до конца чемпионата стали недосягаемы для ближайшего конкурента и завоевали чемпионский титул.

    Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

    Гол: 1:0 – Эдер, 87.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 48), Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук (Эдер, 79), Ал. Миранчук (Баринов, 90+2), Фернандеш, Фарфан.

    «Зенит»: Лодыгин, Смольников (Полоз, 81), Кришито, Мевля, Жирков (Плетнев, 69), Ерохин, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

    Предупреждения: Игнатьев, 25; Гилерме, 90+3 – Дриусси, 25; Кузяев, 55; Краневиттер, 62; Паредес, 67; Мевля, 76.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 18:23
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 21:36

      С заслуженной победой Локо!!! От болельщиков Спартака.

      4
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      Рейтинг: +502

      diemens74 5 мая 2018, 20:57

      Локо с Чемпионством! С Уважением, от болельщика ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +12

      masquerade 5 мая 2018, 19:51

      Надеюсь, что ЛОКО не пойдет по стопам Зенита и спартака и укрепит состав к Лиге Чемпионов. С такой атакой там делать нечего. Не в обиду сказано. Если хотят из группы выходить, нужно пару нормальных нападающих.

      -1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 мая 2018, 19:34

      От души поздравляю футболистов и тренера Локомотива с заслуженным без тени сомнения чемпионством ! Оно было добыто честно потом и кровью, Сёмин ещё раз прославил нашу тренерскую школу !

      6
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      Рейтинг: +27

      mar-kempes 5 мая 2018, 19:24

      ЛОКО ЧЕМПИОН!!!!!ЛОКО НЕ ДОСЯГАЕМ!!!!!!!ЧЕСТЬ И ХВАЛА!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 5 мая 2018, 18:56

      Наше руководство просто топ! Заболотный за 12 матчей в основном составе забил... 0 голов. НОЛЬ!!!
      Дзюба за полсезона в Арсенале забил больше, чем Дриусси, Ригони и Болото вместе взятые. Итог этого сезона - это слитые в бездну 80 лямов, 5 место, тренер даун и полсостава балласта, которые жрут зарплату как три Фарфана из Локомотива, который в свои 33 играет лучше, чем наше аргентинское дерьмо. Команда развалена, игры нет, руководство страдает хренью который год. Думал с приходом Фурсенко что-то изменится, а нет, ничего. Этот сезон самый худший за 10 последних лет, просто нет слов. Так провалить год нужно постараться, просто нет слов... Если в следующем сезоне тренером снова поставят какого-нибудь чмошника из какой-нибудь Италии или Китая, то я перестану смотреть этот стыд. Луческу еще при какой-то посредственной игре давал результат, при Кончини все через жопу. БРАВО!

      6
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 5 мая 2018, 18:56

      Мои поздравления Локо! Все заслуженно!

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 5 мая 2018, 18:54

      Я говорил уже, что Семин опытный тренер и на самый нужный матч он может настроить команду. Локо с победой!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 мая 2018, 18:53

      Июль 2005 года, Локомотив красочно обыграл ЦСКА 3:2, отрыв стал недосягаемым, естественно все были уверенны в чемпионстве железнодорожников. Если бы мне тогда сказали, что в ноябре Локо скатится до бронзы, а следующее чемпионство будет только в 2018 году, я бы сильно рассмеялся.
      И сейчас такая радость, не описать словами, столько было неудачных сезонов, и т.д. И тут дожали. Красавцы!!!

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 5 мая 2018, 18:53

      Локо с чемпионством!!! Я сам болельщик Спартака, но к Локо всегда относился с уважением. Палыч жжет!!! Всех болельщиков Локо с чемпионство!!!

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