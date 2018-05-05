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    Ханни, Промес и Адриано выйдут в атаке «Спартака»; Шомуродов сыграет впереди у «Ростова»

    «Спартак» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 29 тура РФПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин, Тимофеев, Пашалич, Мельгарехо, Ханни, Промес, Луис Адриано.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Скопинцев, Байрамян, Маер, Шомуродов.

    Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    05.05.2018 17:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 мая 2018, 21:34

      - во втором тайме я выключил звук во время просмотра!,и ...увидел некую аналогию с матчем Локо - Зенит...Зенит был круче, чем Ростов...,а Локо - чем Спартак...это чисто моё мнение.............

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 21:22

      Присутствие Тимофеева в составе говорит о том что Каррера ему доверяет.

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 мая 2018, 19:58

      - смотрю матч, на 1:32 мин. Ханни не забивает 99%-й мяч!, и сразу подумалось - вот ! почему Спартак не чемпион...это объективная реальность! Каррера, на что Вы делаете главный акцент на тренировках своих подопечных???... на создание опасных моментов)))...на самом деле - совсем не весело((, 14:35 - Промес, ты о чём??? 30:00...Лапочкин, ты ....знаете, такое ощущение , что Спартаку заплатили 30 млн. евро, и уже назначили пожизненную пенсию в размере 1000 евро в месяц(каждому), только чтобы он(Спартак) попал в ЛЕ...я заканчиваю, мне тошно на это смотреть(((, извиняюсь...

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 5 мая 2018, 19:49

      Давай Спартак,бери 2 место!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 5 мая 2018, 19:04

      Должны выиграть.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 5 мая 2018, 19:02

      Давай Спартак, только победа.

      11
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 мая 2018, 18:55

      Лучше бы чемпионский матч Локомотива с Зенитом по Матч ТВ показали, чем этих мясных с колхозниками.

      -1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 мая 2018, 18:42

      Песьяков почему не в воротах. Матч то ответственный

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 мая 2018, 18:30

      С победой ,болельщики Локо !!!

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > acer2003 5 мая 2018, 18:44

      Зачем ты в этой ветке это пишешь ?хотя можешь не отвечать, мне и так ясно

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 18:21

      Аааааааааа! Аааааа!!!! Уже наплевать что там у Спартака. Карл!!! Шпалыч чемпион!!!!(((((((((

      -1
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