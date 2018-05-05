Ханни, Промес и Адриано выйдут в атаке «Спартака»; Шомуродов сыграет впереди у «Ростова»

- во втором тайме я выключил звук во время просмотра!,и ...увидел некую аналогию с матчем Локо - Зенит...Зенит был круче, чем Ростов...,а Локо - чем Спартак...это чисто моё мнение.............
«Спартак» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 29 тура РФПЛ.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин, Тимофеев, Пашалич, Мельгарехо, Ханни, Промес, Луис Адриано.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Скопинцев, Байрамян, Маер, Шомуродов.
Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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