Ханни, Промес и Адриано выйдут в атаке «Спартака»; Шомуродов сыграет впереди у «Ростова»

«Спартак» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 29 тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин, Тимофеев, Пашалич, Мельгарехо, Ханни, Промес, Луис Адриано.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Скопинцев, Байрамян, Маер, Шомуродов.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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