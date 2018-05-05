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  • Ханни, Промес и Адриано выйдут в атаке «Спартака»; Шомуродов сыграет впереди у «Ростова»

Ханни, Промес и Адриано выйдут в атаке «Спартака»; Шомуродов сыграет впереди у «Ростова»

5 мая 2018, 17:57
17

«Спартак» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 29 тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин, Тимофеев, Пашалич, Мельгарехо, Ханни, Промес, Луис Адриано.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Скопинцев, Байрамян, Маер, Шомуродов.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (17)
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OfaZavr
1525532822
не самый оптимальный состав конечно, но радует присутствие Ханни.
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ROSTOV SUPER
1525533333
Ростов вперед ! Верим ! Судьи , не испохабьте игру , как в прошлом году !
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DeutschlandUberAlles
1525533683
Аааааааааа! Аааааа!!!! Уже наплевать что там у Спартака. Карл!!! Шпалыч чемпион!!!!(((((((((
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acer2003
1525534213
С победой ,болельщики Локо !!!
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BRO_football
1525535751
Лучше бы чемпионский матч Локомотива с Зенитом по Матч ТВ показали, чем этих мясных с колхозниками.
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СШГЭС
1525536158
Давай Спартак, только победа.
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Приус
1525536291
Должны выиграть.
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Salamоn
1525538970
Давай Спартак,бери 2 место!
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zigbert
1525544556
Присутствие Тимофеева в составе говорит о том что Каррера ему доверяет.
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кеша_КБ
1525545276
- во втором тайме я выключил звук во время просмотра!,и ...увидел некую аналогию с матчем Локо - Зенит...Зенит был круче, чем Ростов...,а Локо - чем Спартак...это чисто моё мнение.............
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