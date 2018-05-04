Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаттузо: «Мастур? Я пообещал выбить ему зубы, поэтому теперь он не снимает видео»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре полузащитника Хашима Мастура.

    «Я много говорил об этом. Я припугнул его. Он стал известным из-за видео, которые снимает, а не из-за игры. Теперь он не снимает их, потому что я пообещал выбить ему зубы.

    Поезд ушел, но ему не 50 лет, а 20 [исполнится в июне]. Думаю, он должен поработать над ошибками. Ему нужно играть стабильнее, потому что он потерял остроту в игре. Тем не менее я заметил и улучшения в его действиях», – сказал Гаттузо.

    Мастур не играл год, но теперь снова выходит за «Милан»

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2018 23:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 мая 2018, 23:50

      Молодца Дженнаро! Ждём тебя в Зените. Хоть игры не будет,зато непутёвым башни посносишь!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11