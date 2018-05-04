Гаттузо: «Мастур? Я пообещал выбить ему зубы, поэтому теперь он не снимает видео»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре полузащитника Хашима Мастура.

«Я много говорил об этом. Я припугнул его. Он стал известным из-за видео, которые снимает, а не из-за игры. Теперь он не снимает их, потому что я пообещал выбить ему зубы.

Поезд ушел, но ему не 50 лет, а 20 [исполнится в июне]. Думаю, он должен поработать над ошибками. Ему нужно играть стабильнее, потому что он потерял остроту в игре. Тем не менее я заметил и улучшения в его действиях», – сказал Гаттузо.

Мастур не играл год, но теперь снова выходит за «Милан»